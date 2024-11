Ausgabe 11/2024: Filialen als wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells

Verbandspartner

Filialen als wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells

Schon seit 184 Jahren bietet C&A moderne Kleidung zu erschwinglichen Preisen, ob für den Alltag, das Office oder den Sport. Das Unternehmen betreibt rund 1300 Filialen in 17 europäischen Ländern mit 25 000 Mitarbeitenden. C&A befindet sich über die Schweizer Cofra Holding in sechster Generation im Besitz der deutsch-niederländischen Familie Brenninkmeijer. Zurzeit betreibt C&A 93 Stores in der Schweiz. Heute sprechen wir mit Betty Kieß, Chief Communications Officer, die seit 2021 am Sitz von C&A in Düsseldorf arbeitet.

Betty Kieß, Chief Communications Officer C&A.