Publiziert am 21.11.2026

Zwei Ski, ein Pluszeichen, eine silberne Schneeflocke, ein Gleichheitszeichen und eine Erdkugel, auf der die Schweiz als weisser Fleck erscheint. Darunter steht: «From November 27 to the last day of winter, but only when it's snowing in Switzerland.» (Vom 27. November bis zum letzten Wintertag, aber nur, wenn es in der Schweiz schneit.) Mehr verrät das Inserat nicht. Es hat kein Logo und keine Webadresse.

Die Auflösung liefert Swatch gleich selbst. In den sozialen Medien veröffentlichte die Marke am Samstag einen Post mit dem Text «From November 27, 2026 to March 20, 2027. #Swatch», dazu ein Bild eines Sternenhimmels. Bemerkenswert ist der Starttermin: Black Friday fällt dieses Jahr auf Freitag, den 27. November.

From November 27, 2026 to March 20, 2027. #Swatch https://t.co/oJh0tr1wLP — Swatch (@Swatch) November 21, 2026

Das Prinzip ist bekannt: Die MoonSwatch «Cold Moon» war ab dem 4. Dezember 2025 bis zum letzten Wintertag am 20. März 2026 erhältlich, nach dem Lancierungstag aber nur, wenn es in der Schweiz schneite. Die Uhr kostete 350 Franken und war nur in ausgewählten Läden erhältlich. Die Erdkugel im Inserat dürfte auf die MoonSwatch-Linie «Mission to Earthphase» verweisen, zu der auch die «Cold Moon» gehörte.

Kryptische Inserate haben bei Swatch Tradition. 2022 erschien in NZZ und Le Temps ganzseitig «On March 26th, it's time to change your Swatch» (Am 26. März ist es Zeit, die Swatch zu wechseln), der Auftakt zur MoonSwatch. Zuletzt sorgte die Marke mit ganzseitigen Inseraten zu den US-Zöllen und zum WEF für Gesprächsstoff. Ob der Hype um die MoonSwatch noch trägt, ist offen: Beim Verkaufsstart der «Cold Moon» warteten in Zürich nur 70 Personen vor dem Shop, deutlich weniger als in den Vorjahren. (cbe)