Publiziert am 21.11.2026

Unter dem Motto «Weniger Journalismus – weniger Demokratie» hat sich am Samstagnachmittag eine grosse Menge auf dem Bundesplatz in Bern versammelt. Die Organisatoren sprechen von rund 2000 Teilnehmenden, Keystone-SDA von über tausend. Bewilligt war die Kundgebung für 400 Personen, wie persoenlich.com erfahren hat. Gekommen sind also deutlich mehr als erwartet.

Laut der Media Alliance reisten Hunderte Medienschaffende aus allen Sprachregionen an. Zwischen 15 und 16 Uhr sprachen zehn Journalistinnen, Journalisten sowie Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertreter auf Deutsch, Französisch und Italienisch zum Publikum. Dieses machte mit Trillerpfeifen und Zwischenrufen auf sich aufmerksam.

Auf selbst gemachten Plakaten und Transparenten standen Slogans wie «Fakten statt Furcht», «Keine Informationen ohne Journalisten», «Journalismus ist nicht für Dividende» oder «ChatGPT war nicht vor Ort. Wir schon».

Mindestens 363 Betroffene

Anlass für den Protest ist der Stellenabbau, der die Branche in diesem Jahr erfasst hat. Am stärksten trifft es die SRG mit rund 260 Vollzeitstellen. Bei Swissinfo fallen 22 Vollzeitstellen weg, dazu weitere Teilmandate bei 3sat, TV5 Monde und tvsvizzera.it. Bei den privaten Medienhäusern verlieren 41 Mitarbeitende bei Tamedia und 14 Angestellte von Ringier in der Romandie ihre Stelle. Betroffen sind auch die Privatradios: Radio Energy entlässt elf Mitarbeitende, Radio Basilisk in Basel streicht fünf Stellen. Bei Saint-Paul Médias im Kanton Freiburg fallen zehn Vollzeitstellen weg. Bei den Westschweizer Gratiszeitungen Genève Home Informations und Lausanne Cités stehen zudem 36 Festangestellte vor der Entlassung, falls sich bis Ende Jahr keine Lösung findet.

Nach Angaben der Organisatoren sind damit mindestens 363 Personen betroffen. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen, weil teilweise Vollzeitstellen und nicht Menschen gezählt würden.

Der Abbau reicht weiter zurück. «Der Aderlass muss aufhören», sagte Erwan Le Bec, Sprecher der Media Alliance, vor der Kundgebung gegenüber Keystone-SDA. Die grossen privaten Medienkonzerne hätten in den vergangenen zehn Jahren 500 bis 600 Stellen gestrichen. In den letzten 20 Jahren seien 70 Zeitungen und Zeitschriften eingestellt worden. «Das hat zu einer Medienwüste geführt.»

«Nicht die einzigen Antworten»

Susanne Brunner, ehemalige Leiterin der Auslandredaktion von SRF, sprach vom schwindenden Willen des Publikums, für Journalismus zu bezahlen: «Wir leben in einer Zeit, in der immer weniger Menschen für glaubwürdigen Journalismus bezahlen wollen. Aber noch hat der glaubwürdige Journalismus in der Schweiz ein Mandat.» Die bisherigen Reaktionen der Branche auf die Krise hält sie für ungenügend: «Entlassungen, komplizierte Organisationsmodelle und KI können doch nicht die einzigen Antworten auf die Krise in unserer Branche sein.»

Caroline Gebhard, Journalistin bei La Côte und Co-Präsidentin des Berufsverbands Impressum, betonte die breite Abstützung der Bewegung: «In den letzten Wochen ist mit der Media Alliance eine Bewegung entstanden, die ihresgleichen sucht.» In Rekordzeit hätten sich Medienschaffende zusammengeschlossen, «um gemeinsam Alarm zu schlagen – von den kleinen Lokalredaktionen bis zu den grössten Redaktionen, von öffentlich-rechtlichen bis privaten Medienhäusern».

«Wenn wir unseren Job richtig machen, mag uns niemand»

Kämpferisch gab sich Salvador Atasoy, Journalist und Co-Präsident der Mediengewerkschaft SSM: «Wenn wir Medienschaffende unseren Job richtig machen, mag uns niemand – weder die Politik, noch die Wirtschaftsbosse. Das ist die unvermeidbare Konsequenz hartnäckiger, journalistischer Arbeit.» Er rief zur Geschlossenheit auf: «In dieser Krise müssen wir Medienschaffende zusammenstehen und uns wehren. Gegen das Vorgehen der Verlage, der Politik und der Tech-Unternehmen.»

In eine ähnliche Richtung zielten weitere Reden. Ein Redner hob hervor, wie wichtig die Medien für den Zusammenhalt des Landes und seiner Regionen seien. Weil kritischer Journalismus aneckt, fehle ihm der Rückhalt: «Deshalb hat der Journalismus keine Lobby.» Ein anderer warnte die Verbliebenen in den Redaktionen davor, sich in Sicherheit zu wiegen: Wer jetzt verschont werde, sei womöglich in der nächsten Runde dran. Kritik gab es auch daran, dass ein Grossteil der Werbegelder inzwischen an internationale Techkonzerne fliesst und die Politik tatenlos zuschaut.

Stephanie Vonarburg, Vizepräsidentin der Gewerkschaft Syndicom, sah in der Kundgebung ein Zeichen: «Der heutige Protest zeigt: Die Medienschaffenden sind nicht länger bereit, diesen Abbau hinzunehmen.» Sie erwarte, dass das Signal gehört werde «und Verleger:innen und Politik beim Medienabbau endlich einen Marschhalt einlegen». Ihre Forderung: «Wir fordern sie auf, Verantwortung zu übernehmen und unabhängigen Journalismus nachhaltig zu finanzieren.»

Sorge um die vierte Gewalt

Die Media Alliance besteht aus Medienschaffenden unter anderem von Tamedia, Ringier, SRG, CH Media, NZZ, Le Temps, Tsüri.ch sowie Freischaffenden, dazu kommen Personalvertretungen und Gewerkschaftsmitglieder. Sie bezeichnet sich als parteipolitisch unabhängig. Bereits vor der Kundgebung hatte die Bewegung gewarnt, die Medien könnten ihre Funktion als vierte Gewalt im Staat verlieren. Sie will die Bevölkerung aufrütteln und verhindern, dass der Journalismus weiter an Boden verliert und die Branche sich noch stärker konzentriert.

Es gehe nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch darum, wie die Demokratie in der Schweiz künftig funktionieren solle, schreibt die Bewegung. Ihr Appell richtet sich an die ganze Bevölkerung: Leserinnen, Zuschauer und Hörerinnen sollten sich der Bedeutung der Medien bewusst sein. Von Chefredaktionen, Verlegerinnen und Verlegern sowie der Politik fordert die Media Alliance eine Reaktion.

Mit der Kundgebung ist das Engagement nicht beendet: Für das Frühjahr 2027 plant die Media Alliance eine Tagung. Datum und Programm sind noch offen. (sda/pd/cbe)