21.11.2026

Christian Beck

Normalerweise sitzen Journalistinnen und Journalisten vor dem Podium, mit Notizblock oder Mikrofon, und stellen die Fragen. Am Samstag waren sie selbst die Nachricht. Bis zu 2000 Menschen folgten dem Aufruf der Media Alliance und demonstrierten auf dem Bundesplatz in Bern gegen den Stellenabbau in den Medien. Bisherige Proteste galten meist einem einzelnen Haus, diesmal stand die ganze Branche auf dem Platz. Wer sich umhörte, traf vor allem auf Ohnmacht. Wut war weniger zu spüren – eher Erschöpfung.

Auf der Bühne war die Diagnose einhellig: Die Politik schaue zu, die Chefetagen setzten auf KI, die Tech-Konzerne verdienten mit fremden Inhalten. «Wir haben keine Lobby», rief Salvador Atasoy, Co-Präsident der Mediengewerkschaft SSM. Die frühere SRF-Auslandchefin Susanne Brunner nannte das Versprechen, mit KI gleich guten Journalismus zu machen, «eine Lüge». Die Forderungen sind klar, aber allgemein: Die Medienhäuser sollen wieder in Redaktionen investieren, die Politik soll den Journalismus stützen. Wie ein tragfähiges Geschäftsmodell aussieht, konnte niemand sagen. Das müssen die Medienschaffenden auch nicht. Dafür werden die Chefs der Medienhäuser bezahlt.

Am meisten beschäftigt haben mich die Begegnungen mit jungen Journalistinnen und Journalisten. Was sie mir erzählten, sagte Juan Riande, Co-Präsident der Jungen Journalistinnen und Journalisten Schweiz (JJS), auch auf der Bühne: 14 Franken Stundenlohn, und Redaktionen, die ohne Praktikantinnen und Praktikanten «schlichtweg nicht funktionieren». Laut einer JJS-Studie, die 2021 mit der Universität Freiburg entstanden ist, kann sich über die Hälfte der jungen Medienschaffenden nicht vorstellen, bis zur Pension im Beruf zu bleiben.

Das wiegt noch schwerer als die mindestens 363 Entlassungen, welche die Media Alliance allein für dieses Jahr zählt. Der Abbau schwächt die Redaktionen von heute, der fehlende Nachwuchs jene von morgen. Eine Branche, die ihre Jungen verheizt, schafft sich selbst ab – dafür braucht es weder Google noch ChatGPT. Und wer regelmässig über prekäre Arbeitsbedingungen berichtet, sollte bei sich selbst anfangen.

Die Media Alliance plant für den Frühling eine Tagung. Will sie mehr sein als ein Ventil, muss sie ihre Forderungen zuspitzen. Allgemeine Appelle lassen sich leicht ignorieren, ein Mindestlohn für Praktika nicht.

Die Fragen sind gestellt. Nun sind die Führungsetagen der Medienhäuser am Zug. Und Journalistinnen und Journalisten wissen, was man tut, wenn an einer Medienkonferenz keine Antworten kommen: nachhaken. Wer dann immer noch keine Antwort bekommt, kann Jacqueline Badran ernst nehmen. Sie schlug am Journalismustag halb im Scherz einen Generalstreik vor: einen Tag ohne Zeitung, Fernsehen und Radio. Das wäre zumindest eine Medienkonferenz, die niemand überhören und übersehen könnte.



Christian Beck ist Redaktionsleiter von persoenlich.com.