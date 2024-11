Ausgabe 10/2024: LSA-Checkliste: Wegweiser zur richtigen Agentur

Ausgabe 10/2024

Fünf Fragen an Schweizer Filmschaffende

Und Action! Fünf Fragen an Schweizer Filmschaffende

«Your job is to get your audience to care about your obsessions».

«Your job is to get your audience to care about your obsessions», so bringt es der Kultregisseur Martin Scorsese auf den Punkt. Gilt, was für Hollywood gut ist, auch für den Auftragsfilm? Und wie meistern Schweizer Filmproduzenten die Herausforderungen der Zukunft? In einer neuen Serie fühlen wir den Puls der Branche bei Mitgliedern von Swissfilm Association. Die Interviews veröffentlichen wir hier in loser Folge.