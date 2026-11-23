Publiziert am 23.11.2026

Die Black-Week-Kampagne von Brack ist in vier Teile gegliedert, die das Unternehmen als «Akte» bezeichnet. Im Zentrum steht wieder Blacky, eine schwarze Katze, die Dennis Lück entwickelt hat. Sie tritt seit der Black Week 2025 in der Deal-Kommunikation des Mägenwiler Händlers auf, zuletzt an Ostern 2026. Die Kampagne erzählt, Blacky habe beim Dreh das Studio zerlegt und sei verschwunden. Deshalb kommen in der Black Week nur die wenigen verwendbaren Aufnahmen zum Einsatz, und Brack sucht für die Zeit danach Ersatz.

Den Auftakt machte ein Inserat auf dem regulären Stellenportal von Brack. Laut Mitteilung war es an das HR-System des Unternehmens angeschlossen und erschien ohne Branding und ohne Hinweis auf Blacky. Gesucht war eine Katze, die vor der Kamera stillsitzt und das Equipment heil lässt. Begleitet wurde das Inserat von Partner-Beiträgen bei Blick, 20 Minuten und Watson, von LinkedIn-Posts der Mitarbeitenden und von Social-Media-Beiträgen «im Ton der Personalabteilung». Bis zum Bewerbungsschluss am 11. November gingen 912 Bewerbungen ein. Laut Brack sind das mehr als je zuvor auf eine Stelle im Unternehmen.



Seit dem 16. November erzählen ein 23-sekündiger TV-Spot und Social-Media-Snippets die Vorgeschichte. Blick und 20 Minuten berichteten aus der Innensicht, der Brack-Blog griff die Geschichte in sechs Beiträgen auf.

Seit Montag zeigt ein 15-Sekünder Blacky auf der Jagd nach Deals. Er läuft im TV, dazu kommen Digital-Out-of-Home-Werbung, Onlinewerbung, Newsletter und Social Media. In der Brack-App können Nutzerinnen und Nutzer Blacky in einem Game auf Deal-Jagd schicken. Im Shop sind über 700 Angebote aufgeschaltet, Mitglieder von Brack Plus haben seit Sonntagabend Zugang. Die Kampagne mit Blacky läuft bis zum 30. November.

Community wählt die Vertretung

Aus den Bewerbungen sind fünf Katzen ins Finale gekommen. Bis Dienstag, 24. November, 12 Uhr, stimmt die Community auf den Social-Media-Kanälen von Brack ab. Die Siegerkatze wird am 26. November vorgestellt und tritt in der Kampagne zum New Year Sale auf.

«Wir haben die Kampagne von der Mitte her erzählt», lässt sich Franziska Coninx, Head of Brand, Strategy & Creatives von Brack.Alltron, in der Mitteilung zitieren. «Zuerst kam ein ‹echter Need›, das Stelleninserat, und erst dann die Geschichte dazu.» Johannes Hapig, Head of Content, Newsroom & PR, beschreibt die Aufteilung so: «Die erste weckt Neugier, die zweite erzählt, die dritte verkauft, die vierte bedankt sich bei allen, die mitgemacht haben.»

Zur Brack.Alltron-Gruppe gehören neben Brack die Marken Alltron, Brack Business, DayDeal und Jamei sowie der Logistikdienstleister Brack.Alltron Logistik. Die Gruppe beschäftigt 1292 Mitarbeitende und hat 2025 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Franken erzielt. (pd/cbe)