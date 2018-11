Bundesamt für Kommunikation: «20 Minuten» ist einflussreichstes Medium

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) präsentierte am Dienstag den ersten «Medienmonitor Schweiz». Diese interaktive Website gibt Auskunft über den Einfluss verschiedener Medien auf die Meinungsbildung in der Schweiz und in den verschiedenen Sprachregionen. Auch die Besitzverhältnisse und unternehmerischen Verflechtungen werden dargestellt.

Das einflussreichste Medienunternehmen ist gemäss der Untersuchung die SRG SSR, gefolgt von Tamedia. Die einflussreichsten Einzelmedien sind die Gratis-Pendlerzeitungen «20 Minuten / 20 minutes / 20 minuti», vor den Radio- und Fernsehprogrammen der SRG SSR.



Alte TV, Junge «20 Minuten»

Jüngere Medienkonsumentinnen und -konsumenten ziehen vor allem «20 Minuten» zur Meinungsbildung bei. In den ältesten Publikumsgruppen dominieren die Fernseh- und Radioprogramme der SRG SSR, wie das Bakom in einer Mitteilung schreibt.

Das Forschungsbüro Publicom, das die Untersuchung durchführte, hält fest, das Ergebnis unterstreiche die Bedeutung der Konzessionspflicht für eine ausgewogene Berichterstattung. Die «massive Überalterung» des TV-Publikums stelle das heutige, rundfunkzentrierte Fördersystem jedoch vor grosse Herausforderungen.

Meinungsbildung nicht gefährdet

Allgemein kommt Publicom zum Schluss, dass das Schweizer Mediensystem im Jahr 2017 die ausgewogene Meinungsbildung der Bevölkerung garantiert hat. Die Erhebung zeige eine vielfältige Medienlandschaft, die ihre gesellschaftliche Funktion weitgehend erfülle - trotz schwieriger Marktbedingungen und potenziell schädlicher Konzentrationstendenzen, schreibt das Forschungsbüro.

Einzelne Medienmarken oder Konzerne seien nicht in der Lage, die Meinungsbildung über Gebühr zu prägen. Zwar formierten sich in vielen Räumen ein «Duopol» mit der SRG und Tamedia. Es sei jedoch nicht anzunehmen, dass in absehbarer Zeit ein einziger Anbieter in einem der Märkte zu dominant werden könnte. Die beiden grössten Häuser vereinen zusammen knapp die Hälfte der nationalen Meinungsmacht.

Print in der Deutschschweiz wichtiger

Beim Einfluss der verschiedenen Mediengattungen gibt es Unterschiede zwischen der Deutschschweiz und der lateinischen Schweiz. Zwar hat das Fernsehen in allen Sprachregionen die grössere Meinungsmacht als die Presse. In der Deutschschweiz ist Print aber stärker als in den lateinischen Sprachregionen.

Radio und Presse haben in der französischsprachigen Schweiz etwa gleich viel Einfluss auf die Meinungsbildung. In der italienischsprachigen Schweiz liegt die Presse hinter dem Radio auf Platz drei. Online-Angebote liegen in allen drei Landesteilen an letzter Stelle.

Repräsentative Befragung

Der Medienmonitor Schweiz basiert auf Daten, die aus drei aufeinander abgestimmten Forschungsmodulen stammen. Im ersten Modul wurde die Rolle der verschiedenen Medien bei der individuellen Meinungsbildung der Schweizer Bevölkerung mittels einer Repräsentativbefragung erhoben. Im zweiten Modul werteten die Forscher Daten aus etablierten Studien der angewandten Medienforschung aus, um das Gewicht der verschiedenen Medien im Publikumsmarkt festzustellen. In einem dritten Modul wurden schliesslich anhand von Geschäftsberichten, Branchenstudien und laufender Marktbeobachtung die Besitz- und Beteiligungsverhältnisse im Schweizer Medienmarkt erhoben und in einer Datenbank dargestellt. Diese wird laufend aktualisiert.

Der Medienmonitor Schweiz ist Teil der Bakom-Medienforschung. Für die ersten vier Untersuchungsjahre erhielt das Forschungsbüro Publicom den Zuschlag. (sda/as/eh)

