TX Group: 20 Minuten wird ab Frühling aufgewertet

Die gedruckte Ausgabe von 20 Minuten wird immer wieder totgesagt. Zuletzt berichtete Inside Paradeplatz über «ein Gerücht, das umgeht».

Doch das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Der neue 20-Minuten-CEO Bernhard Brechbühl arbeitet zusammen mit seinem Führungsteam und dem Verwaltungsrat gegenwärtig an einer neuen Strategie für die zur TX Group gehörenden Pendlermedien. Ein Verzicht auf die gedruckte Ausgabe von 20 Minuten stehe dabei in keinem Fall zur Debatte, machte Brechbühl am Investorentag der TX Group am Dienstag klar. Das Gegenteil sei der Fall: «Wir frischen die gedruckte Ausgabe von 20 Minuten auf.»

Auf Anfrage von persoenlich.com präzisierte Brechbühl: «Wir planen eine Aufwertung der Zeitung auf Frühling 2023. Diese betrifft den Seitenumfang sowie die Papierqualität. Um das Printerlebnis noch wertiger und zeitgemässer zu gestalten, prüfen wir derzeit auch Anpassungen an Design und Inhalt.» (awp/sda/cbe)