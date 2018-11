CH Media: 200 Vollzeitstellen werden abgebaut

Am 1. Oktober 2018 hat CH Media die operative Tätigkeit aufgenommen. Auf Basis diverser Analysen wurde nun ein Integrationsprogramm entwickelt, das die Grundlage für die Zusammenführung der beiden Unternehmen AZ Medien und NZZ-Regionalmedien bilde, heisst es in einer Mitteilung von CH Media.

Im Rahmen des Integrationsprogramms sollen über die kommenden 24 Monate unternehmensweit die Kosten um zehn Prozent und damit um etwa 45 Millionen Franken gesenkt werden. Neben der Senkung von Sachkosten werde es zum Abbau von ungefähr 200 Vollzeitstellen kommen, wie es in der Mitteilung heisst. Die Belegschaft von CH Media wurde am Donnerstagmorgen informiert. Derzeit beschäftigt das Medienunternehmen rund 2200 Mitarbeiter.

Damit wird umgesetzt, was schon Anfang Oktober angedeutet wurde. CEO Axel Wüstmann sagte damals in einer Videobotschaft an die Mitarbeitenden: «Wir werden uns Doppelspurigkeiten nicht leisten können und es wird harte Entscheidungen geben müssen.» (persoenlich.com berichtete).

CH Media wolle so das «Synergiepotenzial nutzen», das sich durch den Zusammenschluss ergebe. Zudem reagiere man damit auf die weiterhin äusserst angespannte Marktsituation in der Branche. Das Integrationsprogramm bestehe aus über 40 Projekten und über 100 Teilprojekten, die über die gesamte Organisation hinweg umgesetzt werden.

Ein Teil des nötigen Stellenabbaus soll durch natürliche Fluktuation erreicht werden; es werde aber zu Kündigungen kommen. Über Details zum Stellenabbau könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Alle Massnahmen würden so sozialverträglich wie möglich umgesetzt und CH Media setze alles daran, die betroffenen Mitarbeitenden bei einer beruflichen Neuorientierung zu unterstützen. Ein Sozialplan werde zur Anwendung kommen.

«Uns ist bewusst, dass diese Information bei den Mitarbeitenden Verunsicherung auslösen kann. Wir haben uns gezielt für diesen Weg der Transparenz entschieden. Wir werden alles daransetzen, so schnell wie möglich Klarheit für unsere Mitarbeitenden zu schaffen», lässt sich CEO Axel Wüstmann in der Mitteilung zitieren. (pd/maw)