MAZ

25 neue Diplome in Journalismus

Die zweijährige Diplomausbildung Journalismus am MAZ in Luzern ist am Donnerstag mit einer Feier im Kleintheater abgeschlossen worden. Die Absolventinnen und Absolventen arbeiten in verschiedenen Medienbereichen.

25 Journalistinnen und Journalisten haben die zweijährige Diplomausbildung Journalismus am MAZ erfolgreich abgeschlossen. (Bild: Mattia Coda)