MAZ: 35 neue Diplome in Journalismus

Publiziert am 10.04.2026

Am MAZ in Luzern haben 35 Journalistinnen und Journalisten die zweijährige Diplomausbildung abgeschlossen. Die Feier fand am Donnerstagbend im Kleintheater Luzern statt. Rund hundert Gäste nahmen an der Diplomfeier teil, wie es in einer Mitteilung heisst.

MAZ-CEO Martina Fehr würdigte die Ausbildung, die neben handwerklichen Kompetenzen auch Haltung, Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein vermittle. Keynote-Speakerin Nadia Kohler, Leiterin AI & Data bei Tamedia, verwies auf die Vielseitigkeit des Berufs: «Mit jedem Beitrag, jedem Interview, jedem Erklärstück und jeder Infografik, die ihr bisher gemacht habt, habt ihr euren Rucksack gefüllt.»

Die Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2024–2026 sind in Redaktionen in den Bereichen Online, Print, Audio und Video tätig. Ihre Diplomarbeiten führten sie unter anderem nach Istanbul, nach Kuba und in Flüchtlingscamps in Süd-Algerien. Eine Absolventin berichtete über ihr Bergdorf Blatten und den Heimatverlust durch den Bergsturz.

Die Diplomausbildung Journalismus 2024 bis 2026 haben abgeschlossen: Anja Bieri, Noa Bühler, Thomas Conrad, Ramon Cunz, Joel Dittli, Felix Ertle, Manuel Fässler, Grégory Feger, Robin Furrer, Nicolas Geissbühler, Flurin Grass, Fabienne Grüter, Jennifer Gyseler, Yann-Alexander Hage, Jan Isler, Denise Jacob, Jasmin Jaun, Jelena Kalbermatten, Charlotte Koesling, Lisa Kwasny, Nuria Langenkamp, Rahel Lerch, Noah Merz, Tim Meyer, Jonas Mielsch, Lukas Mutzner, Emil Rohrbach, Mark Schoder, Leandra Sommaruga, Aran Emily Steffen, Leah Süss, Nicolás Valero, Geraldine Wälchli, Robin Walz und Stefanie Zumbach.

Den Lehrgang Keystone-SDA-Nachrichtenjournalist:in schloss zudem Michael Höchner ab. (pd/cbe)

Eine Auswahl der Diplomarbeiten finden Sie hier.