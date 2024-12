SRF: 50 Jahre Konsumentenschutz am Radio

Publiziert am 17.12.2024

Radio SRF plant für das 50-jährige Jubiläum seines Konsumentenmagazins «Espresso» eine besondere Themenwoche. Vom 6. bis 10. Januar 2025 gewährt die Redaktion Einblicke in ihre tägliche Arbeit und präsentiert Höhepunkte aus fünf Jahrzehnten Verbraucherjournalismus. Sommaruga wird am 8. Januar über Konsumentenschutz in der Politik sprechen, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst.

Die Jubiläumswoche beinhaltet zudem ein «Rechtsfrage Spezial» mit Expertin Gabriela Baumgartner sowie einen Blick hinter die Kulissen der Sendung. Das Team wird dabei auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Jährlich erreichen die gemeinsame Publikumsredaktion von «Espresso» und «Kassensturz» über 12'000 Zuschriften.

Die Geschichte des Formats begann am 8. Januar 1975 unter dem Namen «Index 5 vor 12». Das nach BBC-Vorbild konzipierte Magazin wurde damals von bekannten Radiostimmen wie Casper Selg, Edith Bussmann und Ellinor von Kauffungen moderiert. 1991 erfolgte die Umbenennung in «Espresso» – verbunden mit dem Wechsel von einer wöchentlichen zu einer täglichen Ausstrahlung am Morgen. Peter Siegenthaler führte am 3. Januar 1991 durch die erste Sendung unter neuem Namen. (pd/cbe)