Hauptstadt: 55 Prozent erneuern Abo von Onlinemagazin

Zum ersten Geburtstag hat das Berner Onlinemagazin Hauptstadt Anfang März auf ein «gelungenes Startjahr» zurückgeschaut (persoenlich.com berichtete). Jetzt liegen auch Zahlen der ersten Aboerneuerung vor. 55 Prozent der Abonnentinnen und Abonnenten hätten ihr Abo erneuert, sagte Marina Bolzli, Co-Redaktionsleiterin der Hauptstadt, gegenüber dem «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» von SRF.

«Das klingt nach einer tiefen Zahl, ist aber in etwa das, was man im nationalen und internationalen Vergleich erwarten kann», so Bolzli. Die Phase der Abo-Erneuerung sei hart gewesen. «Jede Abo-Abbestellung schmerzt.» Derzeit gebe es 2650 aktive Abos. Ende 2022 waren es noch 4069 Abos. «Wir wollen weiter und nachhaltig wachsen», so Bolzli. Derzeit liege man leicht unter dem Businessplan. (cbe)