CH Media: Abonnenten erhalten Notausgaben

Publiziert am 11.04.2026

Das technische Problem habe sich an einem zentralen Transport-/Übergabeteil der Druckanlage ereignet, teilte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Ausnahmsweise seien Abonnenten in mehreren Regionen am Samstag daher mit nur einer gemeinsamen Zeitung versorgt worden.

Für die Region Solothurn wurde die Solothurner Zeitung als Einheitsausgabe für das Oltner Tagblatt und das Grenchner Tagblatt produziert, wie es hiess.

Für den Aargau musste laut CH Media ebenfalls eine Einheitsausgabe gedruckt werden, mit einer einheitlichen Ausgabe der Aargauer Zeitung für Aarau, Brugg, Fricktal, Freiamt, Badener Tagblatt und Zofinger Tagblatt. Die Luzerner Zeitung wiederum erschien für Zug, Nidwalden, Obwalden und Uri als Einheitsausgabe. Nicht betroffen von der Störung waren laut CH Media die Ausgaben für die Ostschweiz, die BZ Basel und die Limmattaler Zeitung.

Das Medienunternehmen bat um Verständnis für die Notfallmassnahmen. Die E-Paper-Ausgaben seien ganz normal erschienen, dort könnten die Abonnenten und Abonnentinnen wie immer ihre Zeitung in gewohnter Form lesen. (sda/spo)