Keystone-SDA

Agentur hat Redaktion neu strukturiert

Im Berner Wankdorf ist ein zentraler «Newsring» eingerichtet worden, in dem sämtliche Redaktionsteams zusammengeführt wurden. Dies teilt Keystone-SDA in einer Meldung in eigener Sache mit.

Der zentrale Newsring im Wankdorf in Bern. (Bild: Keystone/Alessandro della Valle)