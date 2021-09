Sternstunde Religion: Ahmad Milad Karimi wird Gastmoderator im SRF

Dass Ahmad Milad Karimi heute auf einem Lehrstuhl für Islamische Philosophie und Mystik sitzt, verdankt er seiner Zielstrebigkeit, einem unbändigen Wissensdurst und einigen Lehrpersonen in Deutschland, die den talentierten Jungen unterstützten. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Karimi war schon in jungen Jahren fasziniert von der Philosophie. Er, der als 13-jähriger afghanischer Junge mit seiner Familie nach Deutschland zog, arbeitete sich zur deutschen Sprache durch, überwand all die bürokratischen und schulischen Hürden und landete in einem Förderprogramm der «Studienstiftung des deutschen Volkes».

Der Koranübersetzer Karimi sei bekannt für seinen kreativen, spirituellen Zugang zu den heiligen Schriften und seiner Kunst, den Koran als offenes, vieldeutiges Werk zu vermitteln. Laut Karimi gibt es viele Lesearten und Kontexte des Korans, die wichtig seien und berücksichtigt werden müssten: etwa die historische oder die ästhetische Leseart. Es sei aber auch ein ethisches Werk und ein Werk der Spiritualität und Mystik. Oft vergleicht er den Koran mit einer Oper. Karimi engagiert sich laut Mitteilung «vehement für eine vertiefte, kenntnisreiche Diskussion über den Koran unter Musliminnen und Muslimen, ebenso wie für den interreligiösen Austausch».

Ahmad Milad Karimi wird als Gastmoderator ab Herbst 2021 insgesamt vier Sendungen moderieren. Die erste läuft am 12. September, um 10.00 Uhr auf SRF 1. Zu Gast ist der deutsche Philosoph und Judaist Frederek Musall. Die weiteren Sendungen, die Karimi moderiert, zeigt SRF jeweils sonntags, am 31. Oktober, 21. November und 19. Dezember. (pd/tim)