Weltwoche: Alex Baur wird an 1.-Mai-Fest angegriffen

Auf dem Zürcher Kasernenareal ist es am Rande des 1.-Mai-Festes zu einem tätlichen Übergriff auf den «Weltwoche»-Journalisten Alex Baur gekommen. Vermummte versuchten, den 57-Jährigen zusammenzuschlagen – vor den Augen seiner zwei Kinder.

Am Mittwochabend seien drei Personen in den Empanadas-Stand seiner peruanischen Frau eingedrungen und hätten Baur angepöbelt, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Nach einem Handgemenge seien die Angreifer unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Eine halbe Stunde später sind laut Tagi rund ein Dutzend Vermummte zurückgekehrt. Sie hätten versucht, Baur «auf die dunkle Kasernenwiese» zu schleppen.

Der Journalist konnte sich losreissen, kam schliesslich mit ein paar blauen Flecken davon. Seine Tochter bekam einen Schlag in den Magen ab. «Was mich am meisten ärgert, ist, dass sie den Stand meiner Frau kaputt gemacht haben. Feiglinge, die nur in der Meute zuschlagen können und dann erst noch Sippenhaftung machen», sagt Baur zum Tagi.

Das war organisiert, völlig klar, aus dem Hinterhalt, die Feiglinge hatten sogar Beobachter postiert. Was im Bericht leider nicht erwähnt wurde: Die Leute vom 1.-Mai-Komitee haben sich super verhalten. Die können echt nichts dafür. — Alex Baur (@alex_baur) 2. Mai 2019



Trotz des Vorfalls verzichtete Baur auf eine Anzeige. (cbe)