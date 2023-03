Radio SRF 3 / Virus: Alexander Blunschi gibt die Leitung ab

Alexander Blunschi hat sich entschieden, seine Funktion als Leiter von Radio SRF 3 und Radio SRF Virus per Ende August 2023 abzugeben und sich beruflich neu zu orientieren. «Zwei Radiosender zu leiten hat immer auch viel mit Management- und Büroarbeit zu tun», so Blunschi auf Anfrage von persoenlich.com. «Nun spüre ich den Wunsch, wieder mehr selber zu gestalten und operativer zu arbeiten. Wo ich ab Herbst was genau machen werde, ist derzeit völlig offen.»

Blunschi arbeitet seit über 15 Jahren in verschiedenen Funktionen bei Radio SRF 3. Nachdem der Schaffhauser ab 2018 Radio SRF 3 zuerst in Co-Leitung mit Roland Wehrli geführt hat, übernahm er per April 2022 die Gesamtverantwortung für die Programme von Radio SRF 3 und Radio SRF Virus (persoenlich.com berichtete).

Blunschi hat als Leiter die Programme von Radio SRF 3 und SRF Virus «erfolgreich weiterentwickelt», heisst es in einer internen Mitteilung von SRF. Ein grosses Anliegen sei ihm stets die Förderung von jungen Talenten gewesen, sowohl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch von Musik-, Comedy- oder Sporttalenten im Programm von Radio SRF 3. Besonders engagiert habe sich Blunschi bei der Neulancierung von SRF Virus. Ihm sei es «massgeblich zu verdanken, dass der Sender heute mit einem jungen, engagierten Team sowohl on air als auch auf TikTok erfolgreich unterwegs ist», heisst es weiter.

«Als ich vor 15 Jahren bei Radio SRF 3 angefangen habe, hätte ich nie geglaubt, was für eine lange, spannende und intensive Zeit auf mich zukommt», lässt sich Alexander Blunschi in der Meldung zitieren. «Mir hat die Zeit bei SRF und die anregende Zusammenarbeit mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen grosse Freude bereitet.»

Wer Blunschis Nachfolge antritt, ist noch nicht geklärt. (ma/cbe)