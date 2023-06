20 Minuten: Alle neuen Leitungsfunktionen intern besetzt

Die Redaktion von 20 Minuten in der Deutschschweiz wurde – wie bereits kommuniziert – auf Anfang Juni 2023 neu organisiert (persoenlich.com berichtete). Ziel der neuen Struktur sei die Stärkung der klassischen Newsressorts Politik & Gesellschaft, Reporterinnen & Reporter sowie Wirtschaft & Service, wie auch der Bereiche Entertainment und Lifestyle, schreibt das Medienunternehmen. Die Neuorganisation führt nun zur Besetzung verschiedener neuer Ressortleitungen.



Zahlreiche ZHAW-Absolventinnen und -Absolventen

So hat Helena Müller (29) die Leitung des neuen Ressorts Video-Reportagen, das aus dem Ressort Video/Stories hervorgeht, übernommen. Ihre Stellvertretung übernimmt Simona Ritter (30). Helena Müller hat Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW studiert und ist seit 2019 bei 20 Minuten als Videojournalistin tätig.

Die Leitung des neugeschaffenen Ressorts Entertainment übernimmt Stefan Viliotti. Der 29-Jährige hat an der ZHAW Journalismus und Organisationskommunikation studiert und stiess 2020 als Social Media Creator zu 20 Minuten. 2022 wurde er zum stellvertretenden Leiter Social Media befördert.

Anja Zingg (30) hat neu die Leitung des Ressorts Community inne. Sie kam 2020 als Redaktorin Video/Story zu 20 Minuten mit einem Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation der ZHAW. Das Ressort Community wird sich verstärkt um den Austausch mit der für 20 Minuten prägenden Community kümmern sowie das Kommentarmanagement weiter vorantreiben.



Wechsel im Regionalbüro Luzern

Einen weiteren Wechsel gibt es im Ressort Luzern. Zoé Stoller wird auf Anfang August die Ressortleitung des Büros Luzern übernehmen. Die 24-Jährige folgt auf Lucas Orellano, der das Ressort nach dem Austritt von Matthias Giordano interimistisch geführt hat. Lucas Orellano bleibt unverändert Ressortleiter des Büros Bern. Zoé Stoller hat an der Universität Freiburg Kommunikations- und Politikwissenschaften studiert. Nach ihrem Praktikum bei 20 Minuten arbeitet sie seit 2021 im Ressort Bern.

Befördert wird weiter Fabian Pöschl, der stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft wird. Der 38-Jährige hat nach dem Journalismus-Bachelor an der ZHAW, an der Universität Hamburg einen Master in Digital Journalism erworben. Er ist seit 2020 als Redaktor im Wirtschaftsressort von 20 Minuten tätig. Die Leitung des Ressorts Wirtschaft ist aktuell noch nicht besetzt.

Änderungen gibt es auch im Bereich Lifestyle, wo Gloria Karthan künftig alleine die Leitung verantwortet. Die 30-Jährige hat an der ZHAW Journalismus studiert und stieg 2019 beim damaligen 20 Minuten Friday als Online-Blattmacherin ein. Ihre ehemalige Co-Leiteung Marc-André Capeder (41) wird die neu geschaffene Position Leiter Commercial Coordination und Partnerships übernehmen. Marc-André Capeder hat an der SAL (Schule für angewandte Journalistik) Journalismus studiert und bildet sich derzeit an der HWZ in einem MAS in Digital Business weiter. Er ist bereits seit 2010 in verschiedenen Funktionen bei 20 Minuten Friday und Lifestyle tätig.



«Beförderung mehr als verdient»

Désirée Pomper, Chefredaktorin 20 Minuten kommentiert gemäss der aktuellen Mitteilung die zahlreichen Beförderungen so: «Uns ist es wichtig, junge Talente zu fördern und ihnen eine Karriere bei 20 Minuten zu ermöglichen. Umso mehr freue ich mich darüber, dass wir die neuen Führungspositionen ausschliesslich mit internen Kolleginnen und Kollegen besetzen konnten. Sie alle haben sich ihre Beförderung mit ihrem überdurchschnittlichen Engagement und ihrem Gespür für 20-Minuten-Geschichten mehr als verdient. Ich wünsche allen einen guten Start und viel Erfolg.» (pd/nil)