20 Minuten: Crossfunktionale Teams arbeiten für alle Kanäle

20 Minuten organisiert die Redaktion auf den 1. Juni 2023 crossfunktional, wie das Medienunternehmen in einer Mitteilung schreibt. Das publizistische Angebot soll geschäft und somit ein nächster Schritt in die Zukunft gemacht werden. Insbesondere die klassischen Newsressorts Politik & Gesellschaft, Reporterinnen & Reporter und Wirtschaft würden gestärkt, schreibt 20 Minuten weiter. Neu gegründet wird zudem das Ressort Entertainment, welches zusammen mit den Ressorts People und Lifestyle den für 20 Minuten typischen Storymix aus News, Inspiration und Unterhaltung komplettiert.

Die crossfunktionalen Teams umfassen neu Mitarbeitende aller journalistischen Disziplinen: Text, Video, Visual und Social Media. Sie machen Geschichten aus einem Guss für alle Kanäle von 20 Minuten, heisst es weiter. Die Mitarbeitenden der Video- und Social-Media-Teams sind ab dem 1. Juni 2023 neu zu einem grossen Teil direkt in den klassischen Newsressorts, People, Sport, Community und dem neuen Ressort Entertainment angesiedelt. Fachlich unterstützt werden die Ressorts durch die Fachgremien Video (Leitung: Basil Honegger), Visual (Leitung: Sofie Erhardt) und Social Media (Leitung: Mattia Bütikofer), die für die Qualitätssicherung in den jeweiligen Disziplinen verantwortlich zeichnen.

«Ich bin überzeugt, dass wir mit der crossfunktionalen Redaktion ideal für die Zukunft aufgestellt sind, Innovation vorantreiben und dadurch neue Nutzerinnen und Nutzer gewinnen können», wird Bernhard Brechbühl, Geschäftsführer 20 Minuten Gruppe, in der Mitteilung zitiert. Désirée Pomper, Chefredaktorin 20 Minuten, erklärt: «Ich freue mich, am 1. Juni mit den gestärkten News- und Unterhaltungsressorts an den Start zu gehen und so mit vereinten Kräften noch stärker publizistische Akzente in der Schweizer Medienlandschaft zu setzen – über alle Plattformen hinweg.»

Auch die Redaktion in der Westschweiz passt ihre Organisation leicht an. Die Social-Media- und Lifestyle-Teams werden direkt der Chefredaktion unterstellt, um eine Berichterstattung aus einem Guss zu gewährleisten. Philippe Favre, Chefredaktor 20 minutes: «Wir setzen die Stärkung unserer 2021 lancierten Video- und Social-Media-Aktivitäten fort und optimieren die Organisation, um die Fülle unserer Inhalte noch attraktiver zu gestalten.»

Strategische Anpassungen bei Video, Print und Digital

Video spiele in der Strategie von 20 Minuten weiterhin eine wichtige Rolle, schreibt 20 Minuten. Die Videobeiträge sollen künftig als einzelne Geschichten prominent präsentiert werden. Auf das Ende 2020 eingeführte Newsformat 20 Minuten Now!, das mehrere Videobeiträge zu einer kompakten Newssendung zusammenfasst, wird ab April verzichtet. Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung sei kein Stellenabbau geplant, teil die 20-Minuten-Medienstelle auf Anfrage mit.

Mitte Mai folgt wie bereits angekündigt ein Refresh der Printausgabe von 20 Minuten. Im Laufe des Jahres werden weitere strategische Initiativen folgen. Unter anderem sind im digitalen Angebot Verbesserungen in der User Experience geplant. (pd/wid)