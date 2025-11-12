LokalHub: Allianz für investigativen Lokaljournalismus lanciert

Publiziert am 12.11.2025

Die am Dienstag in Bern und Zürich angekündigte Initiative will Lokaljournalistinnen und -journalisten bei aufwendigen Recherchen unterstützen. Hintergrund sind zunehmender Stellenabbau, Medienkonzentration und fehlende Ressourcen im Lokaljournalismus, die laut den Initianten die kritische Berichterstattung schwächen und den demokratischen Diskurs gefährden, schreiben die investigativen Recherche-Organisationen.

Der LokalHub verfolgt einen zweigleisigen Ansatz: Einerseits initiieren die beteiligten Recherche-Teams selbst Projekte und setzen diese gemeinsam mit Lokaljournalistinnen oder im Verbund mit mehreren Lokalmedien um. Andererseits bietet die Plattform Unterstützung bei externen Anfragen, wenn Lokaljournalisten bei Recherchen an Grenzen stossen. «Lokaljournalist:innen sind oft die ersten, die Missstände erkennen – aber ihnen fehlen die Mittel, um diese gründlich zu recherchieren», erklärt Christian Zeier von Reflekt in der Mitteilung. Die drei Organisationen behalten ihre eigenständigen Auftritte, bündeln aber ihre Kompetenzen und recherchieren in unterschiedlichen Konstellationen.

Von Stiftungen unterstützt

Interessierte Lokaljournalistinnen können sich über die Webseite des LokalHub registrieren und werden dann über mögliche Recherche-Kooperationen informiert. Zudem können sie eigene Rechercheprojekte vorschlagen. «Mit dem LokalHub wollen wir besonders Journalist*innen gemeinwohlorientierter Medien stärken, die im Allgemeinen über wenig Ressourcen für grössere Recherchen verfügen», wird Marc Engelhardt von Correctiv.Schweiz zitiert. Die Beteiligung gewinnorientierter Medienhäuser sei damit nicht ausgeschlossen. Publiziert wird je nach Projekt auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene.

Neben gemeinsamen Recherchen und Publikationen plant der LokalHub Weiterbildungen und Veranstaltungen mit Praxisfokus, um den Wissenstransfer zwischen Investigativ- und Lokaljournalismus zu fördern. Verwandte Organisationen wie das Recherche-Netzwerk investigativ.ch würden miteinbezogen. Unterstützt wird das Projekt durch die Stiftung Mercator Schweiz und die Volkart Stiftung, wobei die Förderer laut Mitteilung keinen Einfluss auf Recherche-Auswahl, journalistische Vorgehensweise oder das Endprodukt haben. (pd/spo)