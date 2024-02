SRF: Alte Kindersendung geht nach 28 Jahren viral

28 Jahre nach Erstausstrahlung der Kindersendung «Hau Ruck» geht ein Ausschnitt einer alten Folge viral. Im April 1996 traten Schulklassen aus dem zugerischen Menzingen und zürcherischen Rafz gegeneinander an. In einem Spiel mussten die Kinder erraten, was der Begriff «Regen» rückwärts gesprochen heisst.

Seit mehreren Tagen kursiert der Ausschnitt in den sozialen Medien. Doch die Originalsendung war plötzlich aus dem SRF-Archiv verschwunden, wie der SonntagsBlick berichtet. SRF habe intern über den Beitrag diskutiert, die Sendung mittlerweile aber wieder online gestellt. Begründet werde dies mit den publizistischen Leitlinien, wonach historische Sendungen für Recherchezwecke zur Verfügung stehen sollen, auch wenn sie «heute geltenden Konventionen zuwiderlaufen». (cbe)