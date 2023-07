RSS Medienschule / Toxic.fm: Andreas Batliner zieht weiter

Andreas Batliner, Geschäftsführer der RSS Medienschule und des Ausbildungssenders Toxic.fm, verlässt das Unternehmen per Ende November 2023. Er will sich einer neuen Herausforderung stellen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

«Ich werde die Zeit bei der RSS Medienschule in allerbester Erinnerung behalten, denn es ist ein Privileg, einen Beitrag zum Erfolg dieses einzigartigen und spannenden Unternehmens zu leisten. Dennoch ist es für mich ein richtiger Zeitpunkt für eine neue Challenge», wird Batliner zitiert.

Der 32-jährige, gebürtige Liechtensteiner hat im September 2020 die Leitung der RSS Medienschule und von Toxic.fm in St. Gallen übernommen. Zuvor war der Radio- und Multimediajournalist unter anderem für Tamedia, Warner Bros. und Radio Liechtenstein tätig. Bei Radio Liechtenstein war Batliner zuvor auch Mitglied der Geschäftsleitung. Derzeit absolviert er den berufsbegleitenden Masterstudiengang MAS Communication Management und Leadership in Winterthur.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, führte Batliner das Unternehmen in den vergangenen Jahren «mit richtungsweisenden Projekten und Modernisierungsprozessen» und habe die Weiterentwicklung der Medienschule und des Ausbildungssenders Toxic.fm in sämtlichen Bereichen «sehr erfolgreich» vorangetrieben. Batliner werde das Unternehmen «in einem guten Zustand seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger übergeben können».

«Mit Andreas Batliner verliert das Unternehmen leider einen sehr engagierten und äusserst kompetenten Geschäftsführer», so Verwaltungsratspräsident Adrian Schawalder. Der Verwaltungsrat habe die Suche nach einer geeigneten Nachfolge eingeleitet. Die Stelle werde in den nächsten Tagen ausgeschrieben. (pd/cbe)