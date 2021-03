bz Basel: Andreas Möckli wird Blattmacher

Im Dezember 2020 hatte Andreas Möckli nach vier Jahren seine Kündigung als Wirtschaftschef bei CH Media auf Ende März 2021 bekannt gegeben. Damals sagte der 40-Jährige gegenüber persoenlich.com, dass er sich bei der Stellensuche eher ausserhalb der Branche umsehen werde (persoenlich.com berichtete). Nun bleibt er dem Journalismus dennoch treu. Wie Möckli auf Twitter schreibt, wechselt er per 1. April zur bz Basel, wo er als Blattmacher und Redaktor Basel-Stadt arbeiten wird.

In eigener Sache: per 1. April wechsle ich zu @bzBasel, wo ich als Blattmacher und Redaktor Basel-Stadt arbeiten werde. pic.twitter.com/5VXLjaLHoj — Andreas Möckli (@AndreasMoeckli) March 9, 2021



Möckli begann im November 2016 als Ressortleiter Wirtschaft bei den AZ Medien (persoenlich.com berichtete). Nach der Fusion zu CH Media folgte er in der Zentralredaktion als Wirtschaftschef auf Beat Schmid, der zu Tamedia wechselte. Möckli absolvierte ursprünglich eine KV-Lehre bei der UBS und machte anschliessend ein Studium in Betriebsökonomie an der Fachhochschule beider Basel (FHBB). Nach einem Volontariat bei der Basler Zeitung arbeitete er dort anschliessend als Wirtschaftsredaktor, später bei der Finanz und Wirtschaft und von 2011 bis 2016 beim Tages-Anzeiger, zuletzt als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft. (lom)