CH Media: Das sind die Ressortleiter der Zentralredaktion

CH Media, das Joint Venture zwischen den AZ Medien und den NZZ-Regionalmedien, hat die Zusammensetzung der 45-köpfigen Zentralredaktion bestimmt. Die Journalistinnen und Journalisten, die sich mit nationalen und internationalen Inhalten befassen, werden auf den Sommer in Aarau zusammengezogen (persoenlich.com berichtete). Der Zusammenschluss der überregionalen Redaktionen von «St. Galler Tagblatt», «Luzerner Zeitung» und «Aargauer Zeitung» führt zu fünf Kündigungen. Die betroffenen Mitarbeitenden wurden entsprechend informiert. Der Sozialplan kommt zur Anwendung.

Um den regionalen Gegebenheiten auch weiterhin Rechnung zu tragen, würden in allen Ressorts Mitarbeitende aus allen Zeitungsregionen der CH Media wirken – also aus der Ost-, der Zentral- und der Nordwestschweiz, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Zwei stellvertretende Chefredaktoren

Chefredaktor der Zentralredaktion ist Patrik Müller – das ist bereits seit letztem Herbst bekannt. Stellvertretende Chefredaktoren werden die beiden bisherigen Mantel-Leiter der «Luzerner Zeitung» und der «Aargauer Zeitung», Roman Schenkel und Raffael Schuppisser. Schenkel wird dabei insbesondere die Wirtschaft und die Nachrichtenressorts verantworten, Schuppisser die Bereiche Kultur, Leben und Wissen sowie den «Wochenende»-Bund der «Schweiz am Wochenende».

Die Leitung der Wirtschaftsredaktion übernimmt neu Andreas Möckli. Katja Fischer de Santi und Sabine Kuster übernehmen gemeinsam die Teamleitung des Ressorts Gesellschaft/Leben/Wissen, Stephan Künzli jene der Kultur. Etienne Wuillemin leitet das zentrale Sportressort, Samuel Schumacher wird Chef des Ausland-Ressorts.

Die Leitung der Bundeshausredaktion verbleibt bei Anna Wanner und Doris Kleck. Die beiden Journalistinnen führen ein zehnköpfiges Team von Redaktoren aus allen Regionen von CH Media.

«Es freut mich, dass wir ein ausgewogenes und vor allem hoch motiviertes und kompetentes Team zusammenstellen konnten», wird Patrik Müller in der Mitteilung zitiert. «Mit Roman Schenkel beispielsweise haben wir einen Kollegen aus Luzern für eine sehr verantwortungsvolle Position gewinnen können, dasselbe gilt für Katja Fischer de Santi aus St. Gallen.»

Harte Personalmassnahmen hätten «dank einer vorausschauenden Planung» minimiert werden können, so der Leiter Publizistik von CH Media, Pascal Hollenstein. «Dass wir sie dennoch nicht ganz vermeiden konnten, bedauere ich. Es ist leider eine Tatsache, dass Medienhäuser sparen müssen. Dank einer deutlich besser dotierten Zentralredaktion, als sie die beiden Zeitungshäuser vor ihrem Zusammengehen je hatten, werden die Leserinnen und Leser von der Reorganisation nichts merken – im Gegenteil, das Angebot wird besser, der Journalismus gestärkt», so Hollenstein.

Zwei Drittel des Personals von den AZ Medien



Rund ein Drittel der 45-köpfigen Zentralredaktion von CH Media im Aarauer Newsroom und in der Bundeshausredaktion in Bern kommt vom «St. Galler Tagblatt» und von der «Luzerner Zeitung». Zudem wird sie auf Korrespondenten im Ausland zugreifen und insbesondere das dichte Netz der schreibenden Journalistinnen und Journalisten von CH Media in fast der ganzen Deutschschweiz nutzen, wie es weiter heisst. Die Zeitungen und Online-Portale würden damit über eine deutlich schlagkräftigere überregionale Redaktion verfügen als vor der Gründung von CH Media.

Die Zentralredaktion wird ihre Arbeit mit der Neulancierung der «Schweiz am Wochenende» in der Ost- und Zentralschweiz Anfang Juli aufnehmen. (pd/cbe)