Radio SRF: Andreas Stüdli wechselt ins Bundeshaus

Andreas Stüdli werde voraussichtlich im Sommer 2024 in die Bundeshausredaktion von Radio SRF wechseln, schreibt das Medienunternehmen. Aus dem Bundeshaus wird er fürs Radio, für die News-App und für weitere digitale Formate von SRF berichten.

Bereits für die SDA in der Romandie

Die letzten sechs Jahre hat Stüdli als Westschweiz-Korrespondent in Lausanne gearbeitet. Schon in den fünfeinhalb Jahren davor berichtete er für die Nachrichtenagentur SDA aus der Romandie. Seine ersten Radioerfahrung sammelte der frühere Bankangestellte bei Radio 32 in Solothurn.

Andreas Stüdli sei ein Generalist mit einem guten Gespür für relevante Themen und Geschichten, schreibt SRF auf seinem Medienportal. In der Berichterstattung aus und über das Bundeshaus würden ihm auch seine analytischen Fähigkeiten zugutekommen.

«Ist eine der spannendsten Aufgaben»

«Ich freue mich sehr, künftig dem grossartigen Team der Bundeshausredaktion anzugehören. Über die wichtigsten politischen Entscheidungen in der Schweiz zu berichten und diese kritisch zu hinterfragen, ist in meinen Augen eine der spannendsten Aufgaben innerhalb der CR Audio/Digital. Mit dieser Chance fällt mir auch der Abschied aus der Suisse romande, die mir im vergangenen Jahrzehnt sehr ans Herz gewachsen ist, deutlich einfacher», wird Andreas Stüdli zitiert. (pd/nil)