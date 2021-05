SRF Sport: Andy Egli und Peter Knäbel verlassen Expertenteam

Ab der Saison 2021/22 können SRF und die weiteren SRG-Sender aus vertragsrechtlichen Gründen keine Livespiele aus dem europäischen Klubfussball mehr zeigen – die Highlights bleiben hingegen im Programm. Weil die Liveübertragungen wegfallen, verzichtet SRF Sport ab der nächsten Saison auf Experten für die Europa und Champions League. Aus diesem Grund beenden Andy Egli und Peter Knäbel ihre Engagements als Experten bei SRF Sport, wie SRF mitteilt.

Egli (Europa League) und Knäbel (Champions League) kommen rund um die diesjährigen Finals der europäischen Klubwettbewerbe letztmals in ihrer Funktion als SRF-Experten zum Einsatz. Zudem werden sie nebst weiteren prominenten Fussballfachleuten während der kommenden Europameisterschaft noch als Gäste im SRF-Studio Platz nehmen.

Seit fast 30 Jahren dabei

Seine Laufbahn als TV-Experte startete Egli am 1. Mai 1993. Beim Qualifikationsspiel für die Fussball-WM 1994 in den USA ko-kommentierte der verletzte Nationalspieler an der Seite von Kommentator Matthias Hüppi den 1:0-Erfolg seiner damaligen Teamkollegen über Italien. In der Folge kam der heute 63-Jährige sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene wiederholt als SRF-Experte zum Einsatz. Von 2007 bis 2010 bildete er gemeinsam mit Gilbert Gress das Experten-Duo für die Champions League. Seit 2011 begleitete Egli unter anderem die Europa-League-Spiele im SRF-Studio. Letztmals als SRF-Experte für die Europa League zum Einsatz kommt er beim Final am Mittwoch, 26. Mai. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt das Endspiel zwischen Villarreal und Manchester United ab 20.10 Uhr live auf SRF zwei.

Knäbel stand seit der Saison 2017/18 regelmässig bei den SRF-Liveübertragungen aus der Champions League vor der Kamera. Zum letzten Mal als SRF-Experte für die Königsklasse zum Einsatz kommt der 54-Jährige am Samstag, 29. Mai, in der Magazinsendung «Champions League – Goool». Ab 23.25 Uhr analysiert er an der Seite von Moderator Rainer Maria Salzgeber die Highlights des rein englischen Champions-League-Finals zwischen Manchester City und Chelsea. (pd/lom)