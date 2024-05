Rocket: MAZ setzt auf digitalen Jahresbericht

Publiziert am 02.05.2024

Neues Konzept, neue Struktur, neues Logo, neue Website und renovierte Räumlichkeiten: Das Institut MAZ hat sich 2023 komplett neu erfunden (persoenlich.com berichtete). Da lag es nahe, auch beim Bericht über ein solches Jahr ganz neue Wege einzuschlagen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dass die Kommunikationsagentur Rocket in Sachen Programmierung digitaler Geschäfts- und Jahresberichte langjährige Erfahrung mitbringe, habe ihr den Auftrag eingebracht, dem MAZ einen passenden Bericht zu gestalten. Entstanden sei mit dem Online-Jahresbericht 2023 «eine digitale Visitenkarte mit eingebetteten Videos und interaktiven Elementen, die den frischen Wind des Instituts widerspiegelt».

MAZ in bester Gesellschaft

Online-Geschäfts- und Jahresberichte finden auch in der Schweiz immer weitere Verbreitung, schreibt die Agentur weiter. So entschliessen sich mittlerweile nicht nur börsenkotierte Unternehmen, ihren Jahresbericht digital zu veröffentlichen, sondern auch KMU, Behörden, Vereine und Stiftungen nutzen die Möglichkeiten, sich mit ihren Berichten online zu präsentieren.

Die Vorteile gegenüber klassischen Printberichten liegen laut Mitteilung auf der Hand: Online-Geschäftsberichte werden auf Google gefunden und können sofort abgerufen, verlinkt und geteilt werden. Das Unternehmen – oder in diesem Fall das Institut MAZ – kann ausserdem nachvollziehen, welche Inhalte wie oft und wie lange abgerufen werden und diese so in Zukunft den Interessen der Leserschaft anpassen. Dabei wird auch jede Menge Papier eingespart. (pd/cbe)