MAZ: Anerkennungsverfahren für HF eingereicht

Publiziert am 21.11.2025

Das MAZ hat beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation das Anerkennungsverfahren gestartet, um seine Diplomausbildung künftig als Höhere Fachschule «Journalismus & Medienkompetenz» anzubieten.

Mit der geplanten HF-Anerkennung soll die Journalismus-Ausbildung auf eine schweizweit staatlich anerkannte Grundlage gestellt werden. Der Abschluss soll damit für Berufseinsteiger und Medienhäuser attraktiver werden und eine bessere nationale Vergleichbarkeit ermöglichen. Parallel zum Anerkennungsverfahren wurde ein eigener Trägerverein gegründet, wie ihn das Bundesrecht für Höhere Fachschulen vorsieht.

«Das MAZ bildet seit über 40 Jahren Journalistinnen und Journalisten für die Schweizer Medienlandschaft aus. Die Anerkennung der Journalismus-Ausbildung als Höhere Fachschule stärkt unseren Bildungsauftrag und unterstützt eine Qualitätsentwicklung, die für die gesamte Branche zentral ist», wird Felix E. Müller, Präsident des Stiftungsrats MAZ, in einer Mitteilung zitiert.

Bis zur definitiven Anerkennung läuft die Diplomausbildung im bisherigen Format weiter. Die Studierenden sollen schrittweise in das Kompetenzprofil einer Höheren Fachschule überführt werden, mit Fokus auf Praxisorientierung, technologische Ausrichtung und Medienkompetenz. (pd/cbe)