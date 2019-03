Gianluca Pardini wird ab 1. Juni neuer Geschäftsleiter der Zentralschweizer Lobbyorganisation IG Kultur Luzern. Einen Monat später erhält die Redaktion von «041 - das Kulturmagazin» mit Anna Chudozilov eine neue Leiterin.

Pardini löst Eva Laniado Barboza in der Geschäftsleitung ab, wie die IG Kultur Luzern am Montagabend mitteilte. Er übernimmt die Geschäftsleitung in einem 60-Prozent-Pensum.

Chudozilov folgt auf Sophie Grossmann, welche die Redaktion des Kulturmagazins erst seit Juni 2018 leitete (persoenlich.com berichtete). In dieser Zeit habe sie das neue Konzept der unabhängigen Stimme für Kultur in der Zentralschweiz entwickelt und umgesetzt, hiess es in der Mitteilung. Grossmann selbst hatte den Posten von Heinrich Weingartner übernommen. Dieser war eine Übergangslösung für Ivan Schnyder, der die Redaktionsleitung ebenfalls nur zwei Jahre lang innehatte.

Nach ihrem Studium der Soziologie an der Universität Luzern erwarb die neue Chefredaktorin Chudozilov mehrjährige redaktionelle Erfahrungen in der Print-und Online-Redaktion bei NZZ Campus. Beruflich zog es sie dann wieder nach Luzern, wo sie derzeitnoch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Wissenstransfer an der Kultur-und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern arbeitet. Als freischaffende Journalistin war sie unter anderem für die NLZ, die NZZ und NZZ am Sonntag unterwegs.Seit August 2017 schreibt sie für «041 –das Kulturmagazin» und gehört seit Mai 2018 der externen Redaktion des «041»an. Sie übernimmt die Redaktionsleitung in einem 60-Prozent-Pensum, heisst es weiter.

Im Januar 2016 erst hatten die Delegierten nach Querelen und dem Rücktritt des gesamten Vorstandes eine neue Führungscrew gewählt. Der abgelöste Vorstand war in die Kritik geraten, nachdem er sich zuvor wegen unterschiedlicher Auffassungen in Führungsfragen von der damaligen Geschäftsführerin getrennt hatte. (sda/wid)