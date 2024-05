Republik: Art Director Sven Gallinelli nimmt den Hut

«Wir verabschieden uns auf Ende Mai von Sven Gallinelli», vermeldete das Onlinemagazin Republik «in eigener Sache». Gallinelli stiess 2021 als Art Director zur Republik (persoenlich.com berichtete). Dort habe er auch den Ausbau des Audiobereichs «massgeblich vorangetrieben», heisst es im Newsletter vom Mittwoch. Und weiter: «Sven, danke für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Mitgestaltung und deine Visionen.»

Nach einer Umstrukturierung wurde Sven Gallinellis Pensum auf 50 Prozent reduziert. Die Republik bestätigte dies auf Anfrage. «Dass die Republik mein Pensum gekürzt hat, bedaure ich sehr», so Gallinelli zu persoenlich.com. «Der visuelle Bereich im Journalismus hat es ja inzwischen sehr schwer, in allen grösseren Schweizer Medienhäusern wurde im Bereich Layout, Grafik und Bildredaktion in den letzten Jahren massiv eingespart, was mich sehr traurig stimmt.»

Im Mai begann der Innerschweizer als Communication Expert bei Maxon, einem Hersteller von Antriebssystemen – zuerst in einem 50-Prozent-Pensum, ab Juni stockt er auf. «Nach 25 Jahren im Journalismus ist für mich nun die Zeit gekommen, auf die andere Seite der Kommunikation zu wechseln – eine neue Welt, auf die ich mich nun sehr freue», so Gallinelli auf Anfrage.

Bei der Republik übernimmt Annette Keller die Artdirection, heisst es im Newsletter. Vivienne Kuster, die seit Anfang 2023 als Podcastproduzentin an Bord sei, übernehme die Leitung Audio.