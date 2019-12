Europäischer Gerichtshof: Auf SRG-Beschwerde nicht eingetreten

Der Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg ist auf eine Beschwerde des Schweizer Fernsehens nicht eingetreten. Strittig war, ob in einer Sendung des Gesundheitsmagazins «Puls» zum Thema Botox über die Tests an Mäusen bei der Produktion des Nervengifts hätte informiert werden müssen.

Das Bundesgericht war 2013 zum Schluss gelangt, dass mit dem Weglassen der Information das Gebot der sachgerechten Information verletzt worden sei (persoenlich.com berichtete). Gegen diesen Entscheid gelangte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) an den EGMR. Sie rügte, dass mit dem letztinstanzlichen Schweizer Entscheid die Meinungsäusserungsfreiheit verletzt worden sei.

Der Gerichtshof ist auf die Beschwerde nicht eingetreten. In einem am Donnerstag veröffentlichten Entscheid schreibt der EGMR, das Urteil des Bundesgerichts habe auf das Schweizer Fernsehen und ihre Programmgestaltung keinen sogenannten «chilling effect» gehabt, also keine abschreckende Wirkung für die zukünftige Berichterstattung oder dergleichen.

Es sei nie verlangt worden, die umstrittene Sendung vom Videoportal zu entfernen. Auch sei das Schweizer Fernsehen nicht davon abgehalten worden, weitere Sendungen zum Thema Botox auszustrahlen. Das Bundesgerichtsurteil habe für das Schweizer Fernsehen zudem keine nennenswerte Folgen gehabt.

So wurde 2015 wieder ein Beitrag über Botox gezeigt. Auch dieses Mal wurden die mit der Botoxproduktion einhergehenden Tierversuche an Mäusen nicht erwähnt. (Entscheid 68995/13 vom 05.12.2019). (sda/cbe)