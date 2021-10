Im Rahmen ihrer Digital-Offensive präsentiert sich die Handelszeitung kanalübergreifend mit neuem Logo sowie dem geschärften Claim «Wirtschaft im Klartext». Gleichzeitig startet die Printausgabe mit frischem Layout und angepasstem Inhaltskonzept.

Mittels umfassendem Rebranding will die Handelszeitung ihr Profil schärfen und setzt konsequent auf die Fortführung ihrer «digital first»-Strategie unter einem für Print und Digital einheitlichen Brand, heisst es in einer Mitteilung. Das neue Logo sowie die durchgängig blaue Logofarbe unterstreiche den künftigen Fokus des Titels auf seine digitalen Angebote. Der schnörkel- und serifenlose Schriftzug sei unaufgeregt und passe zum neuen Markenversprechen «Wirtschaft im Klartext». Logo und Claim wurden in Zusammenarbeit mit Bodin.Consulting entwickelt.

«Klartext reden bedeutet, die Dinge offen auszusprechen und verständlich auf den Punkt zu bringen», sagt Stefan Barmettler, Chefredaktor der Handelszeitung. «So bieten wir unseren Userinnen und Usern Orientierung und damit Entscheidungsgrundlagen in einer stetig komplexer werdenden Wirtschaftswelt. Andererseits bedeutet ‹Klartext reden› aber auch, eine Haltung zu haben und Charakterstärke zu zeigen.»

Die Printausgabe erhält ein überarbeitetes Layout, welches diesen Ansatz aufnimmt und im Leseerlebnis visuell verankert. So komme die gedruckte Ausgabe fortan aufgeräumter daher, mit mehr Ruhe und Eleganz sowie modernisierter Typographie, heisst es weiter. Abgerundet werde dieser «Premium-Look» durch emotionale Bildelemente, die das Raster sprengen und die Köpfe und Themen der Wirtschaft inszenieren.

Die Handelszeitung fokussiert künftig stark auf die Titelstory, gleichzeitig werde der Themenmix angepasst und gezielt Mehrwert für die Leserschaft geschaffen zu den Bereichen Geldanlegen und Leadership. Weiter würden das Invest-Ressort sowie die Tech-Berichterstattung ausgebaut.

«Das neue Branding sowie die Modernisierung der Printausgabe ist ein konsequenter Schritt im Rahmen unserer ‹digital first›-Strategie, wobei die Printausgabe der Handelszeitung weiterhin ein fester Bestandteil unseres Produktportfolios und der Marke bleiben wird», sagt Michael Moersch, Chief Digital Officer und Leiter Wirtschaftsmedien von Ringier Axel Springer Schweiz. «Mit neuem Logo, Claim und frischem Print-Layout signalisieren wir nun auch gegen Aussen den Aufbruch, den wir intern vor einigen Monaten gestartet haben.» (pd/wid)