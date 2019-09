Mit dem Prix Média 2019 wird Mathias Plüss ausgezeichnet für seinen Beitrag «Tun Sie was! – eine Anleitung von A bis Z zur Rettung der Welt», erschienen im März 2019 im «Das Magazin». Die Preisjury würdigt eine ungewöhnliche Herangehensweise des freien Wissenschaftsjournalisten an das Thema «Nachhaltigkeit», wie es in einer Mitteilung heisst.

Nicht weniger als 31 Beiträge seien auf dem Tisch beziehungsweise auf dem Bildschirm der Preisjury von A+ Prix Média gelandet. Die Beiträge stammen vorwiegend aus der Deutschschweiz und der Romandie, heisst es weiter. Es sind 31 Werke über Wissen, Forschung und wie Wissenschaft in der Gesellschaft wahrgenommen wird.

Besonders aufgefallen sei der Bericht von Plüss. Im «Das Magazin» habe der freie Wissenschaftsjournalist ein Stück geschrieben, «das zum Nachdenken, Schmunzeln und zum Handeln anregt». Der Artikel geht über 20 Seiten und habe viel Aufmerksamkeit bekommen. «Journalistisch und wissenschaftlich sauber mit Quellenangaben – originell, humorvoll und absolut moralinfrei geschrieben», lautet ein Fazit der Preisjury. Plüss habe begriffen, dass der moderne Mensch weder Befehle, noch erhobene Zeigfinger ertrage, sondern selbstbestimmt anhand von Argumenten und Fakten nach persönlichen Lösungen suche. «Wenn Sie wirklich gewillt sind, etwas für die Umwelt zu tun, dann wählen Sie ein Gebiet mit einem grossen Impact-Faktor», schreibt er bei Z wie «Ziele setzen».

Der Bericht ist «intelligent, originell, er thematisiert wissenschaftliche Aspekte und macht das mit einer gewissen Distanziertheit, die in einer Wissensgesellschaft wichtig ist». Der Beitrag von Plüss erfülle auch das Ziel die Akademien, die Wissenschaft in der Bevölkerung zu verorten. Die Jury hat den Preisträger Prix Média 2019 einstimmig gewählt, heisst es dazu.

Die Preisverleihung findet am Donnerstagabend in Biel statt. (pd/cbe)