Ringier: Axel Springer verabschiedet sich aus der Schweiz

Blick

People-Ressort verliert die Eigenständigkeit

Per 1. November wird das Ressort People in das Ressort Gesellschaft integriert. Neu gibt es ein People-Desk. «Wir freuen uns, diesen Bereich journalistisch zu stärken», so Co-Ressortleiterin Alexandra Fitz.

von Christian Beck