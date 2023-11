von Christian Beck

Anfang Jahr sind 38 Lokalradio- und Regional-TV-Konzessionen ausgeschrieben worden. Geplant war, dass «im vierten Quartal 2023» die Konzessionen erteilt werden (persoenlich.com berichtete). Nun kommt es zu einer Verzögerung, wie persoenlich.com weiss. Die Konzessionsentscheide werden in der ersten Januarhälfte per Medienkonferenz bekanntgegeben. Das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Die betroffenen Sender erhalten die Entscheide am Tag der Medienkonferenz.

Mit Frist vom 30. April sind beim Bundesamt für Kommunikation (Bakom) 51 Bewerbungen für die 38 ausgeschriebenen Veranstalterkonzessionen eingegangen. «Die sorgfältige Prüfung aller eingegangenen Dossiers hat sich als aufwendiger als geplant erwiesen, weshalb die Kommunikation zu den Entscheiden in der ersten Januarhälfte erfolgen wird», so Bakom-Sprecher Francis Meier.

Die neuen Konzessionen treten per 1. Januar 2025 in Kraft und sind zehn Jahre gültig.