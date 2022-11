Annabelle: Barbara Loop wird Chefredaktorin

Bei der Annabelle kommt es zu einem Wechsel in der Chefredaktion: Barbara Loop, die stellvertretende Chefredaktorin, wird per 1. April 2023 neue Chefredaktorin der Frauenzeitschrift, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folge in dieser Position auf Jacqueline Krause-Blouin, die mit ihrer Familie nach Los Angeles zieht und Annabelle als Redaktorin und Autorin für Print und Online erhalten bleibe.

Die neue Chefredaktorin Barbara Loop hat als Mitglied der Chefredaktion bereits 2021 den Relaunch von Annabelle mitentwickelt. Sie werde das Magazin kontinuierlich weiterführen, die Formate weiterentwickeln und die traditionsreiche Rolle des Titels als Forum und Plattform für die Anliegen der Frauen stärken, heisst es in der Mitteilung. Der Vielfalt und dem Fortschritt verpflichtet, setze Annabelle auch in Zukunft auf eine Mischung aus Reportagen, klugem Lifestyle-Journalismus und zukunftsweisenden Modestrecken.

«Wir bedanken uns bei Jacqueline Krause-Blouin für die erfolgreiche Zusammenarbeit und freuen uns, mit Barbara Loop die bestmögliche Nachfolgerin gefunden zu haben. Barbara Loop hat in den vergangenen Jahren Dank ihrer journalistischen Professionalität und ihrer Führungsstärke bewiesen, dass sie für uns die Idealbesetzung als Chefredaktorin ist. Sie hat bereits den Relaunch entscheidend mitgeprägt und wird die Strategie fortführen, aber auch laufend die Annabelle mit neuen Ideen bereichern», wird Valentin Kälin, Mitinhaber von Medienart, zitiert.

«Mein Herz schlägt für Annabelle, weil dieser Titel etwas schafft, das selten geworden ist: Annabelle erreicht über die Grenzen einzelner Bubbles hinaus Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten und in den unterschiedlichsten Positionen. Mit gesellschaftspolitischen Debatten und smarter Unterhaltung, mit Modestrecken und Reportagen ist annabelle am Puls der Zeit und eine engagierte Anwältin ihrer Leserinnen und Leser. Von Jacqueline Krause-Blouin übernehme ich die Leitung eines Magazins, das frischer, mutiger und eleganter nie war – und ein eingespieltes Team, auf das ich mich verlassen kann», wird Barbara Loop zitiert.

Barbara Loop stiess 2012 als Volontärin im Ressort Reportagen zu Annabelle und war als Redaktorin und Lifestyle-Chefin tätig, bis sie im März dieses Jahres zur stellvertretenden Chefredaktorin befördert wurde. Die gebürtige St. Gallerin hat in Basel und Paris Soziologie, Germanistik und Volkswirtschaft studiert und die Diplomausbildung Journalismus am MAZ in Luzern absolviert. Sie ist Mutter zweier Töchter und lebt mit ihrer Familie in Bern.

Jacqueline Krause-Blouin kam 2015 als Lifestyle-Redaktorin zu Annabelle, wurde stellvertretende Chefredaktorin und 2019 Chefredaktorin. Sie zieht im kommenden Jahr mit ihrer Familie nach Los Angeles und wird dem Magazin als Redaktorin und Autorin erhalten bleiben. «Ich freue mich, dass meine Lovestory mit Annabelle weitergeht und bin überzeugt, dass die Chefredaktion mit meiner talentierten Kollegin Barbara Loop in den allerbesten Händen ist», sagt sie. (pd/wid)