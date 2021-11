CH Media: BärnToday startet im Herbst 2022

CH Media führt den Expansionskurs seiner Today-Newsplattformen fort. Mit BärnToday wird das Today-Portfolio um die Grossregion Bern erweitert, heisst es in einer Mitteilung. Nach FM1Today (Region Ostschweiz), PilatusToday (Zentralschweiz), ArgoviaToday (Mittelland) und demnächst ZüriToday (Zürich) wird mit BärnToday bereits die fünfte regionale Online-Plattform lanciert. Bereits im Sommer sprach Pascal Scherrer, Leiter TV Regional CH Media, im Interview mit persoenlich.com weitere Expansionspläne.

Analog der bestehenden Today-Plattformen wird auch BärnToday von einer konvergenten Redaktion, die aus Radio-, TV- und Online-Journalistinnen und Journalisten besteht, produziert. Ein Rezept, welches sich bereits bei FM1Today in der Ostschweiz, PilatusToday in der Zentralschweiz und ArgoviaToday im Mittelland bewährt hat. Nachdem das nächste Jahr mit ZüriToday im Frühjahr 2022 eingeläutet wird, geht BärnToday, welches die Grossregion Bern informiert und unterhält, im dritten Quartal des nächsten Jahres an den Start.

Für die neuste Today-Netzwerkerweiterung werden zahlreiche neue Stellen geschaffen. (pd/wid)