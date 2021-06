CH Media: «Die lokalen Arbeitsplätze bleiben bestehen»

von Marion Loher

Nach der Ostschweiz, der Zentralschweiz und dem Mittelland hat ab Frühling 2022 auch Zürich eine Today-Plattform (persoenlich.com berichtete). Welche Region folgt als nächstes?

Wir freuen uns auf die Lancierung von ZüriToday im Frühjahr 2022. Auch künftig werden wir unsere Today-Expansionsstrategie weiterverfolgen. Details über unsere Expansionspläne verraten wir aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit der Lancierung von ZüriToday wird in Zürich eine Zentralredaktion für alle Today-Plattformen aufgebaut. Was heisst das für die Aussenstationen in St. Gallen, Luzern und Aarau?

Mit dem Aufbau der Zentralredaktion werden bestimmte Inhalte und Prozesse, welche bislang jeder Standort separat produzierte und umsetzte, gebündelt und zentral beigesteuert. Damit können sich die Today-Standorte noch stärker auf ihren regionalen Kern fokussieren.

«Aktuell ist kein Stellenabbau geplant»

Müssen Journalistinnen und Journalisten von FM1Today in St. Gallen oder PilatusToday in Luzern künftig nach Zürich zur Arbeit?

Die bestehenden Today-Standorte und die damit verbundenen lokalen Arbeitsplätze in Aarau, Luzern und St. Gallen bleiben weiterhin bestehen.

Werden bei den Aussenstationen Stellen abgebaut?

Es ist aktuell kein Stellenabbau geplant.

In welchem Bereich werden die 15 neuen Stellen geschaffen?

Die neuen Stellen werden für den Aufbau der Zentralredaktion sowie im redaktionellen Bereich von ZüriToday geschaffen.

Weshalb wird die Zentralredaktion in Zürich aufgebaut und nicht in Aarau, wo CH Media seine Print-Zentralredaktion hat oder in St. Gallen, wo der Ursprung der Today-Plattformen liegt?

Unsere konvergenten Today-Plattformen sind im Entertainment-Bereich von CH Media angesiedelt und agieren unabhängig vom Publishing-Bereich. Zudem sind in Zürich bereits zentrale Redaktionen vorhanden, welche für unsere regionalen Medien ausgewählte Dienstleistungen erbringen. Unser neuer Standort «Leonardo» in Zürich-Oerlikon bietet somit beste Voraussetzungen für den hiesigen Aufbau der Today-Zentralredaktion.