Nach der Übernahme der «Basler Zeitung» im Oktober 2018 hat Tamedia die BaZ nun vollständig in das Zeitungsnetzwerk integriert. Gleichzeitig wird bei der BaZ per 1. April das Tamedia Digitalmodell zur Anwendung kommen – mit diversen Neuerungen für die Leserschaft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach der abgeschlossenen Integration würden die Leser der «Basler Zeitung» von allen digitalen Angeboten der Tamedia profitieren. Ziel sei es, die BaZ im digitalen Zeitalter zu stärken und den Abonnenten ein auf den heutigen Bedürfnissen des Medienkonsums angepasstes Erlebnis zu bieten. Im Rahmen des Projekts wird auch die Einbindung in Tamedia Advertising abgeschlossen.







Das Newsportal der «Basler Zeitung» bekomme ein zeitgemässes Design, das eine wesentlich kürzere Ladezeit ermöglicht. Der Fokus liege dabei in der Vereinfachung der Struktur. Weil Journalismus auch im digitalen Bereich einen Preis haben soll, werde bei der BaZ ebenfalls die Artikel des Modells Abo+ integriert. Die Abonennten werden zudem Zugang zur 12-App haben.

Eine weitere Änderung betreffe das Layout der «Basler Zeitung», das ebenfalls am Montag erstmals erscheint. Damit übernehme die BaZ das neu entwickelte Design der Tamedia-Zeitungen der Deutschschweiz. Gleichzeitig werde die Gratiszeitung «BaZ Kompakt» durch eine Grossauflage ersetzt, die wie bis anhin jeden Donnerstag erscheinen wird. Zusammen mit der Normalauflage erreiche die BaZ am Donnerstag rund 140’000 Exemplare. (pd/log)