Publiziert am 07.11.2024

Im Frühling verlängerte Blue Sport die Übertragungsrechte am Schweizer Fussball um fünf Saisons bis 2030. Pro Saison zeigt Blue Sport alle 230 Spiele der Super League, wovon 76 von der SRG produziert werden. Die restlichen 154 Partien hatte Blue Sport zur Produktion neu ausgeschrieben. Nun wird der Produktionsdienstleistende bekannt: die Schweizer BBM Productions aus Wallbach, Aargau, wird diese Spiele ab der kommenden Saison

produzieren, wie es in einer Mitteilung heisst.



«BBM Productions hat uns mit ihrem Konzept, ihrer Leistungsbereitschaft sowie

ihrer Expertise überzeugt. Wir sind glücklich, dass wir einen starken Partner aus der Schweiz gewinnen konnten und freuen uns auf die neue Zusammenarbeit», wird Cyril Wick, CEO von Blue Entertainment, zitiert.



Bis anhin wurden zwei Spiele pro Runde in UHD HDR produziert. Ab der Saison 2025/2026 gibt es alle Partien in diesem höchsten Qualitätsstandard zu sehen, schreibt Blue Sport. Neben der hohen UHD-Auflösung nähert sich das Bild dank HDR (High Dynamic Range) mit mehr Kontrast und Helligkeit sowie einem grösseren Farbraum noch stärker dem menschlichen Sehvermögen an. Mit der kompletten Liga in UHD HDR übernehme Blue Sport eine Vorreiterrolle in der Sport-TV-Produktionslandschaft in Europa, heisst es. (pd/wid)