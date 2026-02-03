Bezirk Medien: Benjamin Geiger wird Redaktionsleiter

Publiziert am 03.02.2026

Die Bezirk Medien AG hat ihre Redaktionsstruktur angepasst. Benjamin Geiger übernimmt ab sofort als Redaktionsleiter die Verantwortung für die journalistischen Inhalte und das Team der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Geiger war von 2002 bis 2024 Chefredaktor der Zürichsee-Zeitung und des Sihltalers/Thalwiler Anzeigers. Er hatte Tamedia im November 2024 verlassen, nachdem er zuletzt die publizistische Verantwortung für den Zürcher Zeitungsverbund getragen hatte (persoenlich.com berichtete).

Verleger Samuel Rudolf von Rohr freut sich laut einer Mitteilung vom Dienstagabend über die Verstärkung: «Benjamin Geiger bringt nicht nur grosse Erfahrung in der Redaktionsorganisation mit, er ist auch ein ausgewiesener Experte für digitale Lokalmedien. Mit ihm wollen wir die lokale Berichterstattung über Adliswil, Kilchberg, Rüschlikon und Thalwil stärken und weiter ausbauen.»

Englische Version dank KI

Die Newsplattform bezirk.ch bietet seit dieser Woche auch englische Übersetzungen an. Mit dem zweihundertsten veröffentlichten Artikel führt das Medium die neue Sprachversion ein. «Es ist uns ein Anliegen die pluralistische Gesellschaft unserer Region in vollem Umfang abzuholen und sie über die Region, in der sie leben und arbeiten, zu informieren», so von Rohr. «Daher ist bezirk.ch ab dieser Woche auch auf Englisch verfügbar. Auch wenn bei der Übersetzung eine fundierte KI eingesetzt wird, bitten wir die Lesenden uns Fehler in der Übersetzung zu melden, um ein Glossar aufzubauen und die Übersetzungs-KI besser zu trainieren.»

Das See-Spital Horgen unterstützt Bezirk Medien für die nächsten drei Jahre als Themen-Partner im Bereich Medizin. Die Bezirk Medien AG hatte ihre Online-Plattform bezirk.ch im September 2025 lanciert, das monatliche Printmagazin Bezirk folgte im Dezember 2025. Das Angebot ist grundsätzlich kostenlos und wird durch Partnerschaften, Inserate, Onlinewerbung sowie Support-Abos finanziert. (pd/cbe)