SWI swissinfo.ch: Benjamin von Wyl wird Reporter

Per August 2022 konnte SWI swissinfo.ch für seinen Schwerpunkt Direkte Demokratie den seit 2016 fürs Unternehmen als Freelancer tätige Benjamin von Wyl als festangestellten Reporter gewinnen. SWI swissinfo.ch ist der zehnsprachige Onlinedienst der SRG für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie für das im Ausland an der Schweiz interessierte Publikum.

Der 31-jährige hat in Basel Germanistik und Geschichte studiert und nach seinem Bachelorabschluss zunächst als Redaktionsleiter bei Vice Schweiz angefangen, dann als Dramaturg am Theater am Neumarkt in Zürich gearbeitet, bevor er 2016 als freier Journalist für verschiedene Medien neben SWI swissinfo.ch tätig wurde, wie beispielsweise für die Wochenzeitung, Medienwoche, Die Zeit und oder die Republik.

Von der Zeitschrift Schweizer Journalist wurde Benjamin von Wyl 2020 zu einem der Top-30-Journalisten unter 30 ernannt. 2021 gewann er mit «Hyäne – Eine Erlösungsfantasie» den Schweizer Literaturpreis (persoenlich.com berichtete).

«Mit seinem Elan, seiner temporeichen Sprache und seinem scharfen Blick fürs Politische erhalten wir genau jene Verstärkung für den Themenbereich Direkte Demokratie, die wir gesucht haben», wird Mark Livingston, seit Juli 2020 neuer Chefredaktor von SWI swissinfo.ch, in einer Mitteilung zitiert. (pd/cbe)