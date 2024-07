Tages-Anzeiger: Benno Tuchschmid wird Romandie-Korrespondent

Publiziert am 02.07.2024

Benno Tuchschmid tritt am 1. Dezember 2024 die Nachfolge von Philippe Reichen als Romandie-Korrespondent des Tages-Anzeigers und von Tamedia Deutschschweiz an. Das schreibt Tamedia in einer Medienmitteilung. Der 39-Jährige werde von Lausanne aus in der ganzen Westschweiz unterwegs sein. «Ich will für unsere Leserinnen und Leser herausfinden, wer und was die Romandie bewegt. Darauf freue ich mich enorm – ebenso auf die neuen Kolleginnen und Kollegen in Lausanne, Genf, Bern, Basel und Zürich», wird Tuchschmid zitiert.

Mit dem Wechsel auf dem Korrespondentenposten in Lausanne will Tamedia die Zusammenarbeit zwischen seinen Redaktionen in der Deutschschweiz und der Romandie intensivieren. Benno Tuchschmid werde «zu einem wichtigen Bindeglied», schreibt Tamedia.

Tuchschmid arbeitet seit 2021 als Co-Ressortleiter Gesellschaft, People und Tech bei der Blick-Gruppe. Er hat seine Laufbahn als Journalist direkt nach der Mittelschule in Aarau angetreten, wo er aufgewachsen ist. Er kombinierte den MAZ-Diplomkurs mit einem Volontariat bei der Aargauer Zeitung (2007-2009), weitere Stationen waren die Inlandredaktion der Aargauer Zeitung (2009-2012), die SonntagsZeitung (2012-2014), CH Media (2015-2017) und das Magazin des SonntagsBlicks, das er von 2017 bis 2021 leitete. (pd/nil)