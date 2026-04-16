Publiziert am 16.04.2026

Tamedia hat im Druckzentrum Bern eine neue Versandlinie eingeweiht. Ab Ende 2025 werden dort alle Tamedia-Titel gedruckt, nachdem das Unternehmen das Druckzentrum Zürich per Ende Jahr schliesst. Künftig entstehen in Bern unter anderem der Tages-Anzeiger, die Basler Zeitung sowie die Berner Zeitung und der Bund. Bereits heute werden die Westschweizer Titel 24 Heures und Tribune de Genève in Bern produziert.

Auch Drittverlage nutzen das Berner Zentrum: Die NZZ und der Blick werden ebenfalls dort gedruckt. Tamedia-Chefin Jessica Peppel-Schulz gab bekannt, dass der Druckvertrag mit der NZZ bis 2034 verlängert wurde, wie die Berner Zeitung berichtet. Die Investitionskosten für den Ausbau belaufen sich auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Bis Ende Jahr steigt die Zahl der Vollzeitstellen um rund 20 auf etwa 170. (cbe)