Presserat: Bernard Maissen wird Präsident der Stiftung

Publiziert am 25.06.2026

Der Stiftungsrat der Stiftung Schweizer Presserat hat Anfang Juni Bernard Maissen zum neuen Präsidenten des Stiftungsrats gewählt. Der ehemalige Direktor des Bundesamts für Kommunikation und ehemalige Chefredaktor der Schweizerischen Depeschenagentur (heute Keystone-SDA) folgt auf Daniel Hitzig, der Anfang Mai zurückgetreten ist (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich gemeinsam mit den Trägern des Schweizer Presserats in einem engagierten Gremium einen Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung der wichtigen Institution zu leisten», wird Maissen in einer Mitteilung zitiert. «Der Presserat trägt zum Vertrauen in die Schweizer Medienbranche bei, die aktuell mit grossen Herausforderungen konfrontiert ist und gleichzeitig die Chancen der neuen Technologien nutzen muss.»

Maissen verfüge als Journalist und ehemaliger Bakom-Direktor über umfassende Kenntnisse der Schweizer Medienlandschaft aus unterschiedlichsten Perspektiven, über langjährige Führungserfahrung, und er sei in allen Landesteilen bestens vernetzt, teilte der Schweizer Presserat am Donnerstag mit.

Er freue sich gemeinsam mit den Trägern des Schweizer Presserats in einem engagierten Gremium einen Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung der wichtigen Institution zu leisten, wird Maissen in der Medienmitteilung zitiert. Der Presserat trage zum Vertrauen in die Schweizer Medienbranche bei, die aktuell mit grossen Herausforderungen konfrontiert sei und gleichzeitig die Chancen der neuen Technologien nutzen müsse.

Maissen arbeitete bis zu seiner ordentlichen Pensionierung im Frühjahr 2026 als Direktor des Bundesamts für Kommunikation. Zuvor leitete er als Vizedirektor die Abteilung Medien. Vor seinem Wechsel zum Bakom war er Chefredaktor und Geschäftsleitungsmitglied der Schweizerischen Depeschenagentur. Bernard Maissen arbeitete zudem als Journalist in verschiedenen Funktionen für die Bündner Zeitung, und war Chefredaktor des rätoromanischen Radios der SRG. (sda/pd/cbe)