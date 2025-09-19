Bakom: Gianna Luzio folgt auf Bernard Maissen

Publiziert am 19.09.2025

Gianna Luzios Ernennung gab Albert Rösti, der Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek), am Freitag bekannt. Das Bakom ist zuständig für Medien und Telekommunikation. Die 45-jährige Bündnerin Luzio war nie in der Medienbranche tätig. Rösti bevorzugte jemand Externes (persoenlich.com berichtete).

Ihre Wahl durch die Landesregierung erfolgte nach Uvek-Angaben aufgrund ihrer Erfahrung in der Politik, des breiten Netzwerks an den Schnittstellen von Bundesrat und Parlament sowie der Erfahrung in der Digitalisierung. Durch die Arbeit im Parteisekretariat kenne sie die Herausforderungen von Medien, Telekommunikation, Post und Digitalisierung.

Luzio studierte Geografie und Volkswirtschaft. Sie arbeitete bereits vor ihrer neuen Stelle beim Bund. In Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) war sie Fachreferentin, beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) Projektleiterin und bei der Finanzdelegation des Bundesparlaments (Findel) wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Misstöne im Mitte-Sekretariat

In der Partei begleitete sie als enge Mitarbeiterin des damaligen Präsidenten Gerhard Pfister den Namenswechsel von CVP in Die Mitte. Im Parteisekretariat kam es unter ihr zu Misstönen. Ihr Führungsstil wurde als problematisch kritisiert. Mitarbeitende sprachen von einem ruppigen Umgangston. Die Fluktuationsrate war hoch. Medien schrieben von einem «Klima der Angst».

Eine von Mitte-Frauen veranlasste externe Untersuchung kritisierte Luzio 2022 scharf. Ein vom Präsidium beigezogener alt Bundesrichter fand 2025 indessen keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten. Im Mai kündigte Luzio den Rücktritt vom Parteiamt an.

Bernard Maissen wird im Frühjahr 2026 pensioniert. Er kam aus der Medienbranche. 2018 wurde er Vizedirektor im Bakom, 2020 dessen Direktor. Zuvor arbeitete Maissen in diversen journalistischen Funktionen. Vor dem Wechsel zum Bund war er Chefredaktor und Geschäftsleitungsmitglied der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA), heute Keystone-SDA. (sda/cbe)

+++ Folgt mehr +++