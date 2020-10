Tamedia: Berner Redaktionen sollen verschmelzen

Bisher garantierte das so genannte «Berner Modell» bei den Zeitungstiteln eine gewisse Meinungsvielfalt in der Region: Zwei konkurrenzierende Tageszeitungen aus demselben Verlag decken die Berichterstattung ab und sorgen für eine Breite an Themen und Haltungen. Damit könnte nun Schluss sein, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Impressum und Syndicom heisst.

An einer Personalinformation vom Mittwoch habe die Unternehmensleitung von Tamedia Pläne bekanntgegeben, die Redaktionen von Der Bund und der Berner Zeitung zu einem «Team Bern» zusammenzulegen. Auch die publizistischen Leitlinien hätten die Geschäftsführer Marco Boselli und Andreas Schaffner skizziert: Die fusionierte Redaktion soll nur noch über lokale Themen berichten, wenn sie über die Region Bern hinaus von Bedeutung sind, heisst es in der Mitteilung weiter. Selbst Wahlen in den Gemeinden würden nur noch Eingang in die Berichterstattung finden, wenn etwas Aussergewöhnliches passiere.

Gerüchte, dass die Hälfte der Stellen bei Bund und Berner Zeitung wegfallen können, seien übertrieben, sagten demnach Boselli und Schaffner weiter. Der Kulturredaktion hätten sie empfohlen, mehr über Netflix zu schreiben. Auch die Republik berichtete am Donnerstag über die geplante Fusion der beiden Redaktionen.

«Enger zusamenarbeiten»

«Der Bund und die Berner Zeitung werden zukünftig organisatorisch enger zusammenarbeiten, um Synergien in der kantonalen und städtischen Berichterstattung zu finden», teilen die Tamedia-Co-Geschäftsführer Marco Boselli und Andreas Schaffner auf Anfrage von persoenlich.com mit. Das Projekt starte offiziell Anfang des zweiten Quartals 2021. «Es ist unsere Ambition, beide Titel zu erhalten und sie auch weiterhin unterschiedlich zu positionieren (Bund städtisch, BZ ländlich).»

Der Hintergrund der Massnahmen sei struktureller Natur und aktuell für jeden Verlag eine grosse Herausforderung: «Der Werbeumsatz im Print erodiert kontinuierlich, genauso wie die Umsätze aus den Print-Abos. Der Verwaltungsrat der Tamedia hat das Projekt im August 2020 gutgeheissen – als Teilprojekt der anlässlich der Halbjahreszahlen kommunizierten Kostenreduktion von insgesamt 70 Millionen Franken bis Ende 2022», so Boselli und Schaffner.

Mediale Unterversorgung befürchtet

Die Mediengewerkschaft Syndicom und der Berufsverband Impressum befürchten eine mediale Unterversorgung in der Region Bern – «ausgerechnet im politischen Zentrum der Schweiz». Gerade in kleinen Gemeinden und ländlichen Regionen droht eine Berichterstattung durch unabhängige Medien wegzufallen, heisst es in der Mitteilung. Auch Bern als Bundeshauptstadt fehle mit einer einzigen Tageszeitung mediale Vielfalt. «Woher erfahren die Menschen zukünftig, was in ihrer Gemeinde passiert? Wie lässt sich mit einer einzigen, personell reduzierten Redaktion die notwendige Breite an Themen, Aktualitäten und Meinungen aufgreifen?», fragen sich Impressum und Syndicom.

Um die Folgen für die betroffenen Redaktionsmitglieder bei Bund und Berner Zeitung möglichst abzumildern, unterstützen Syndicom und Impressum die Personalkommissionen bei Tamedia in den Verhandlungen über einen Sozialplan. Beide Organisationen sind zudem bereit, gemeinsam mit der Unternehmensleitung darauf hinzuarbeiten, die Zahl der Entlassungen möglichst weitgehend zu reduzieren.

Syndicom und Impressum sind gemäss Mitteilung zuversichtlich, in den Verhandlungen eine soziale Lösung für die Betroffenen erarbeiten zu können. Was mit dem Medienplatz Bern und seiner Bedeutung für die Demokratie passiere, sei hingegen eine andere Frage. Mit diesem Thema müssten sich die politischen Verantwortlichen, den Wirtschaftsstandort Bern und die lesende Öffentlichkeit zusammen mit den Medienorganisationen befassen.

Im Sommer 2017 setzten die Redaktionen von Berner Zeitung und Bund ein Zeichen gegen mögliche Sparmassnahmen und einen drohenden Stellenabbau (persoenlich.com berichtete). Anfang Oktober 2020 schrieb Verleger Pietro Supino, Tamedia wolle das «Berner Modell» mit zwei sich konkurrierenden Tageszeitungen weiterführen. (pd/cbe)

