Deutschland: «Bild» lanciert einen eigenen TV-Kanal

«Bild» gibt es jetzt auch im Fernsehen: In Kooperation mit Waipu.tv seien ab sofort eigenproduzierte Videos und Bewegtbildformate der «Bild»-Gruppe über IPTV erstmals in einem TV-Kanal zu empfangen. «Bild» sei auf allen mobilen und stationären Endgeräten, wie Fernsehern, über WLAN und Mobilfunk verfügbar und könne auch im EU-Ausland gesehen werden. Das neue Bewegtbildangebot von «Bild» stehe allen Kunden von Waipu.tv schon ab dem kostenlosen TV-Paket zur Verfügung. Über Waipu.tv können insgesamt über 100 TV Sender und über 1500 Inhalte auf Abruf gesehen werden. Das schreibt die Zeitung in einer Mitteilung.

Der Kanal von «Bild» biete jederzeit Video-Inhalte aus Politik, News, Promis, Lifestyle, Auto, Technik, Reportagen und Dokus sowie History. Diese acht verschiedenen Themenfenster würden keinem starren Sendeplan folgen, sondern rotieren und wechseln sich zeitlich ab, jeder Zuschauer erhalte innerhalb dieser seinen eigenen, automatisch zusammengesetzten Videostream. Der Electronic Program Guide auf Waipu.tv informiere über das tägliche Angebot von «Bild». Zusätzlich können Nutzer einzelne Videos gezielt über die Mediathek von Waipu.tv abrufen. (pd/log)