Ringier: Blick Romandie verstärkt Redaktion mit bekannten Autorinnen

Publiziert am 13.12.2024

Am 1. Dezember lancierte Blick Romandie ein neues Investigativ-Ressort mit Richard Werly, Alessia Barbezat und Ellen de Meester, die schon bisher für die Westschweizer Publikation tätig waren. Verstärkt wird das Team nun mit zwei namhaften Journalistinnen, wie Blick Romandie am Freitag in einer Hausmitteilung schreibt.

Camille Krafft bringt umfangreiche Erfahrung im investigativen Journalismus mit. Sie war bereits für Le Temps, 24 Heures und Le Matin Dimanche tätig. Für ihre Recherchen erhielt Krafft zahlreiche Auszeichnungen.

Ab 1. Januar 2024 wird Myret Zaki das Team verstärken. Zaki, die bereits als Kolumnistin für Blick Romandie tätig ist, ist spezialisiert auf Finanz- und Wirtschaftsthemen. Sie war fünf Jahre lang Chefredaktorin des Wirtschaftsmagazins Bilan. 2008 erhielt sie die Auszeichnung «Journalistin des Jahres». 2012 zählte sie das Magazin L'Hebdo zu den 100 Persönlichkeiten, die die Westschweiz prägen.

Das neue Ressort für Recherche und Reportage untersteht direkt Michel Jeanneret, dem Chefredaktor von Blick Romandie. Er kommentiert den Ausbau folgendermassen: «Das Ziel, das wir seit der Lancierung von Blick verfolgen, hat sich nicht geändert: Wir wollen uns stetig verbessern, um ein unverzichtbarer Teil in der Westschweizer Medienlandschaft zu werden. Mit der Anstellung dieser beiden talentierten Journalisten wird Blick sein Angebot an exklusiven und eigenständigen Inhalten weiter ausbauen.»

Ausgewählte Beiträge sollen künftig auch in gedruckter Form in der Zeitschrift L'illustré sowie in anderen West- und Deutschschweizer Publikationen von Ringier Médias Suisse erscheinen. (pd/nil)